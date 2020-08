Covid-19 : isolement à domicile : après un test, combien de temps ?

Si l'on est testé positif au Covid-19, identifié comme une personne ayant été en contact avec un malade, ou dans l'attente des résultats du test, il faut s'isoler à domicile. Une solution indispensable pour se protéger et protéger les autres. Combien de temps doit-on rester confiné ? Où ? Quelles règles respecter ?

La maladie liée à l'épidémie de Covid-19 est toujours présente en France. D'où l'importance, particulièrement pour les plus fragiles, de rester vigilant et d'appliquer strictement les gestes barrière. Pour casser la chaîne de transmission du coronavirus, les patients Covid-19 sortis de l'hôpital ou suivis en ville, les personnes suspectées d'être malades (si vous présentez des symptômes ou si vous avez été en contact avec une personne infectée et que vous êtes dans l'attente des résultats du test) ainsi que celles testées positives au Covid-19 doivent rester confinées à domicile jusqu'à leur guérison complète. Certaines présentent une forme bénigne du coronavirus et doivent s'isoler de leurs proches, appliquer des mesures protectrices, et rester chez elles. Les cas présentant une forme sévère de la maladie doivent quant à eux être placés en chambre isolée dans un hôpital habilité. Quand faire un test et combien de temps rester confiné ? Quelles sont les consignes d'un isolement à domicile ? Quels sont les critères de sortie après une hospitalisation ? Comment se passe le retour au domicile d'un patient guéri ? Explications.

Combien de temps doit-on rester confiné après un test ?

- Si vous présentez des symptômes, portez systématiquement un masque grand public lorsque vous êtes en contact avec d'autres personnes à l'extérieur. Ensuite, contactez rapidement un médecin pour organiser une téléconsultation ou une visite à domicile si possible, ou une consultation en cabinet sur plage aménagée. Le médecin va vous prescrire un test virologique (RT-PCR) s'il suspecte le Covid-19. Il faut ensuite s'identifier dans le centre de dépistage le plus proche de chez vous. Rendez-vous au centre de dépistage .. Rentrez chez vous et restez confiné en attendant les résultats du test.

- Si vous êtes identifié comme "personne contact" , vous devez porter systématiquement un masque grand public lorsque vous êtes en contact avec d'autres personnes. Si vous vivez dans le même foyer que la personne contaminée ou en observant un délai de 7 jours après votre dernier contact avec cette personne, si vous ne vivez pas avec elle. Rendez-vous au centre de dépistage. Rentrez à votre domicile et restez confiné jusqu'à l'obtention des résultats du test.

Dans la majorité des cas, les personnes diagnostiquées positives au Covid-19, ou ayant reçu une consigne d'isolement après avoir été en contact rapproché et prolongé avec ces patients, ne sont pas hospitalisées car leur état général est bon. Néanmoins, ces personnes doivent bénéficier d'une prise en charge en ambulatoire, généralement avec leur médecin traitant et doivent être isolées à domicile - si les conditions matérielles s'y prêtent et après en avoir discuté avec son médecin - idéalement dans une pièce à part (une chambre), pour une durée de quatorze jours. On parle alors de "quatorzaine". Cela implique que ces personnes ne peuvent pas se rendre sur leur lieu de travail, prendre les transports en commun et sortir dans les lieux publics malgré le confinement. Si elles doivent se rendre dans un lieu de soin, elles doivent porter un masque lors du transport et prévenir en avance le personnel soignant en leur mentionnant bien le fait qu'elles sont atteintes du Covid-19. Ces personnes doivent également respecter les recommandations suivantes pour limiter la transmission du virus :

Surveiller son état de santé : réaliser la surveillance active de sa température (deux fois par jour) et de l'apparition de symptômes d'infection respiratoire (fièvre, toux, difficultés respiratoires...)

En cas d'apparition de fièvre ou de symptômes, porter un masque et contacter immédiatement la cellule régionale de suivi pour prise en charge sécurisée, via votre médecin.

Si la personne vit seule : se faire livrer de la nourriture et d'autres produits essentiels tels que des médicaments, par la famille/les amis ou un service de livraison et évitez tout contact direct avec ces personnes.

Se laver fréquemment les mains à l'eau et au savon.

Porter un masque lorsqu'elle sort de la chambre, ou qu'elle se trouve en présence d'autres personnes, notamment lorsque quelqu'un rentre dans sa chambre.

Se tenir à plus d'un mètre de ses proches et limiter ses échanges à moins de 15 minutes.

Eviter de se toucher les yeux, le nez, la bouche et le visage.

Nettoyer et désinfecter les surfaces touchées telles que les surfaces de la salle de bains, les toilettes, les poignées de portes, tables de chevet, cadres de lit et autres meubles de chambre à coucher quotidiennement avec un désinfectant ménager ordinaire (Javel).

Si possible, une salle de bain et des toilettes spécifiques sont à privilégier. Si ça n'est pas possible, nettoyer les toilettes après les avoir utilisées avec de l'eau de javel ou des produits désinfectants.

Ne pas partager ses objets de tous les jours : serviettes et gants de toilette, savon, couverts, assiettes, téléphone, etc

Aérer très régulièrement les pièces dans lesquelles de vie en ouvrant les fenêtres au moins 10 minutes plusieurs fois par jour.

Utiliser un sac plastique pour ordures ménagères, réservé à ses déchets : mouchoirs, masques, lingettes de nettoyage. Le sac doit être opaque, avoir un volume de 30 litres maximum, et se fermer avec des liens traditionnels ou coulissants. Lorsqu'il est presque plein, le fermer et le placer dans un deuxième sac plastique identique, à fermer également. ne plus y toucher pendant 24 heures, le jeter ensuite avec les ordures ménagères. Appliquer cette procédure jusqu'à la fin des symptômes respiratoires.