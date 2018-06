Couronnement d'un processus

La création de l'Académie algérienne de la langue amazighe, dont le projet de loi organique a été adopté mardi par le Conseil des ministres, vient couronner le long processus de l'officialisation de cette langue, élevée au rang de langue nationale et officielle par la Constitution de 2016, laquelle prévoit la création de cette instance placée auprès du Président de la République. "Langue nationale et officielle, Tamazight, que l'Etat œuvrera à promouvoir comme en dispose la Constitution, a désormais besoin de l'apport des compétences nationales dans ce domaine, pour développer, au sein de l'Académie, les instruments et les règles à même d'accroître l'usage et le rayonnement de cette langue, partie indissociable de notre identité nationale". Depuis la création du Haut Commissariat à l’Amazighité (HCA), le 27 mai 1995, l’enseignement de la langue amazighe a connu des avancées indéniables, ce qui a abouti à la création de l'Académie qui s'inscrit dans le prolongement de la promotion et du développement de cette langue. La création de cette Académie demeure aussi un acquis pour Tamazight, dont l'enseignement au niveau national est assuré actuellement dans 38 wilayas, ce qui permet de veiller à la sauvegarde de Tamazight en tant que langue, culture et patrimoine à travers des procédés scientifiques à même de garantir son essor et impulser son utilisation dans les domaines de la création scientifique, littéraire et médiatique et à assurer sa généralisation à tous les Algériens. A cela s'ajoute un autre acquis en 2018, à savoir l’intégration de Yennayer, jour du nouvel an amazigh, dans le calendrier des fêtes nationales.