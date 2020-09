Cour d’Alger: le bâtonnier Sellini pris d’un malaise

Le bâtonnier d’Alger, Abdelmadjid Sellini a été évacué en urgence, dans la nuit du 24 septembre, vers un hôpital, puis une clinique privée à Alger, après un malaise. « Il a eu pic de tension et a perdu connaissance. On doit lui faire un scanner », a rapporté 24 H Algérie auprès d’un avocat. Selon la même source, Abdelmadjid Sellini a eu une altercation verbale avec le juge en charge du procès en appel de l’affaire de montage automobile. « Me Sellini, et d’autres avocats, ont demandé leur report du procès à une autre date. Le juge a refusé », a-t-on expliqué. Très critique à l’égard des magistrats, le bâtonnier d’Alger a eu parfois les mots durs sur le fonctionnement de la justice et s’est plaint des « atteintes » au droit de la défense dans certains procès. « Il faudrait une nouvelle approche, une réelle volonté politique qui doit mettre à l’abri les magistrats de toutes pressions que ce soit du pouvoir exécutif ou autre », a-t-il déclaré récemment au Soir d’Algérie.