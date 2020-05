Coronavirus : un nouveau symptôme clinique détecté en Russie

Infectés par le coronavirus, deux patients en Russie ont également été diagnostiqués avec une péritonite séreuse. Les personnes atteintes par une maladie chronique rénale sont plus vulnérables au nouveau type de coronavirus, estime un médecin du ministère russe de la Santé.

Deux patients ayant le Covid-19 en Russie ont présenté un signe atypique du coronavirus, ils ont eu une péritonite séreuse, a indiqué l'Agence fédérale de santé et de biologie. Ces deux patients ont accumulé du liquide dans l'abdomen. Les médecins ont suggéré que cette inflammation serait due à une réponse systémique du corps à une infection virale. Selon le ministère de la Santé qui cite Evgueni Chilov, le neurologue en chef du ministère, environ 20 à 30% des patients infectés par le coronavirus développent une insuffisance rénale. Les personnes atteintes de maladies rénales chroniques représentent donc un groupe à risque particulièrement élevé d'infection et de mortalité au Covid-19.«Cela est dû au fait que la maladie rénale chronique est causée par les principales maladies de la population (diabète, hypertension, obésité, athérosclérose), ainsi que par l'âge, qui contribuent eux-mêmes à la mortalité due au Covid-19», a expliqué le médecin.Auparavant, le vice-ministre de la Santé Oleg Gridnev avait comparé le coronavirus à une radiation.«On ne le sent pas, mais les gens tombent malades, meurent. Et c'est ce que nous devons combattre ensemble», a-t-il souligné.Depuis le début de la pandémie de Covid-19, plus de 4,3 millions de personnes ont été infectées dans le monde, environ 298.000 sont décédées, selon l’université Johns-Hopkins.En ce qui concerne la Russie, 252.245 cas y ont été recensés, 53.530 personnes se sont rétablies et 2.305 sont décédées, d’après la cellule de crise fédérale pour la lutte contre le coronavirus.