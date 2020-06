Coronavirus : pourquoi il faut porter un masque à bord d'un avion ?

Alors que se prépare la reprise du trafic aérien, le port du masque pour les passagers sera une nécessité pendant toute la durée de leur vol pour réduire les risques de transmission du Covid-19. À l'aide d'une simulation, Thierry Marchal, directeur Santé et Sport chez Ansys, nous explique pourquoi le port du masque est une nécessité. Alors que les pays de l'Union européenne se déconfinent et que les États membres de l'espace Schengen rouvrent leurs frontières, le transport aérien se prépare à une reprise progressive, après avoir été paralysé pendant presque trois mois. Pour garantir la sécurité des passagers ainsi que celle des personnels, dans les aéroports comme à bord des avions, l'Organisation de l'aviation civile internationale et l'Association internationale du transport aérien ont publié la semaine dernière une série de recommandations sanitaires qui prévoient notamment le port du masque en permanence, pendant toute la durée du vol. Pour comprendre la nécessité de porter un masque, Ansys, éditeur de logiciel de simulation, a rendu publique une simulation qui montre comment le virus peut circuler à travers l'air de la cabine. Cette simulation s'appuie sur des modèles physiques complexes des flux d'air créés par le système de ventilation de l'avion afin d'illustrer comment les particules en suspension se propagent entre les passagers, lorsque ces derniers portent un masque et quand ils n'en portent pas. La simulation montre que porter un masque limite significativement la quantité de particules et la distance parcourue par les gouttelettes lors d'une toux, d'un éternuement ou d'une expectoration, ce qui réduit le risque de contamination des autres passagers. Selon, Thierry Marchal, le mouvement d'air induit par la ventilation est descendant afin d'amplifier le mouvement dû à la gravité -- plutôt que d'avoir des forces contraires. Les gouttelettes vont donc rapidement tomber sur le sol ou mieux, être aspirées par les orifices d'évacuation de l'air dans la cabine de l'avion. Lorsque l'air est aspiré par les vents, il n'est pas rejeté à l'extérieur ; ceci demanderait d'aspirer l'air extérieur pour compenser et, à 11,000 m, cet air est généralement à -60 C°, il faudrait donc consommer beaucoup d'énergie pour le réchauffer. Dans les orifices d'évacuation, l'air est filtré par des équipements particulièrement performants (e.g. filtres HEPA) qui capturent l'immense majorité des particules et gouttelettes en suspension afin de réinjecter de l'air propre.