Coronavirus : plus de 10 millions de cas détectés dans le monde

Le monde a franchi dimanche le cap des 10 millions de cas officiellement diagnostiqués du nouveau coronavirus, selon un comptage réalisé par l'AFP, témoignant d’une accélération de la pandémie, notamment dans les Amériques, sur fond de craintes d’une "seconde vague" et de mesures de reconfinement partiel. Au moins 10 003 942 cas d’infection, parmi lesquels 498 779 décès, ont été recensés, notamment en Europe, continent le plus touché avec 2 637 546 cas et 195 975 décès, ainsi qu’aux Etats-Unis (2 510 323 cas, dont 125 539 décès). La pandémie progresse désormais le plus rapidement en Amérique latine, avec plus de 400 000 cas recensés ces sept derniers jours sur le continent. Le nombre de cas déclarés dans le monde a doublé depuis le 21 mai et plus d’un million de nouveaux cas de Covid-19 ont été enregistrés sur les seuls 6 derniers jours. Il s’était écoulé 94 jours entre l’annonce du premier cas en Chine et le recensement d’un million d’infections dans le monde.