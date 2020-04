Coronavirus : les animaux de compagnie ne sont pas "aisément infectés"

Des chercheurs de l’Institut Pasteur en France , en collaboration avec des équipes de l’École Nationale Vétérinaire d’Alfort, ont testé plusieurs chats et chiens ayant été en contact étroit avec des humains testés positifs au Covid-19. Aucun animal de cette étude n'était porteur du virus. C'est l'une des grandes interrogations liées au nouveau coronavirus. Comment a-t-il pu se transmettre de la chauve-souris à l'homme? Existe-t-il un chaînon manquant -le pangolin étant un suspect- entre la chauve-souris et l'homme? Des chercheurs de l’Institut Pasteur, en collaboration avec des équipes de l’École Nationale Vétérinaire d’Alfort, ont testé plusieurs chats et chiens ayant été en contact étroit avec des humains testés positifs au Covid-19, afin de lever les doutes sur l'hypothèse selon laquelle les petits animaux domestiques pourraient servir d'hôtes intermédiaires ou d'amplification du virus. Vingt-et-un animaux domestiques (9 chats et 12 chiens) vivant en contact très étroit avec leurs propriétaires -dont deux étaient positifs et plusieurs autres avaient montré des signes cliniques- ont été testés. Bien que quelques animaux de compagnie aient présenté quelques signes cliniques compatibles avec une infection à coronavirus, aucun animal n’a été testé positif pour le SARS-CoV-2, par méthode PCR et aucun anticorps contre le SARS-CoV-2 n’a été détecté dans leur sang à l'aide d'un test sérologique, explique l'Institut Pasteur. Si les données doivent faire l'objet d'une étude plus large, notamment auprès des félins après le cas d'une contamination d'un tigre du zoo du Bronx, elles suggèrent que les animaux domestiques (chiens et chats) ne sont pas aisément infectés par le virus SARS-CoV-2 même en contact avec des propriétaires infectés, conclut le communiqué.