Coronavirus : le premier vaccin testé aux Etats-Unis

La biotech américaine Moderna est à l'origine de ce vaccin potentiel. Elle s'appuie sur une technologie à base d'ARN plus rapide à mettre en œuvre que les méthodes traditionnelles utilisant des virus entiers. Dans la course pour trouver un vaccin qui protège du Covid-19, une étape importante vient d'être franchie : un essai clinique de Phase I chez l'homme vient de commencer, avec l'injection chez un premier volontaire du mRNA-1273 de la biotech américaine Moderna. L'essai clinique a été organisé avec le NIH (National Institute of Health, équivalent américain de l'Inserm). Il se déroule à Seattle et va inclure 45 adultes de 18 à 55 ans. L'objectif est de vérifier l'innocuité et l'immunogénécité (capacité à déclencher une réaction immunitaire) du produit. Trois dosages seront testés selon un schéma vaccinal qui prévoit l'administration de deux doses à quatre semaines d'intervalle. En chine, le premier vaccin contre le coronavirus pourrait être en « essai clinique » en avril. Ce procédé médical a été testé sur des animaux et a été initié par Zheng Zhongwei, le directeur de l’antenne recherche et développement du ministère de la Santé chinois. Cette information sanitaire capitale nous est relayée par France 24. .