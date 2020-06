Coronavirus : le monde dans une ‘’phase dangereuse’’ selon l'OMS

Le monde est entré dans une «phase dangereuse» à mesure que rouvrent les pays qui avaient mis en place des mesures de confinement ou de restrictions à la mobilité, s'est alarmée l’OMS. «Le monde est entré dans une phase nouvelle et dangereuse. Beaucoup de gens sont évidemment fatigués de rester chez eux. Les pays sont désireux de rouvrir leur société et leur économie», a déclaré le chef de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, lors d'une conférence de presse virtuelle. «Mais le virus continue de se propager rapidement, il reste mortel et la plupart des personnes restent exposées», a-t-il ajouté. La pandémie a fait au moins 456.630 morts dans le monde depuis que la Chine a fait officiellement état de l'apparition de la maladie en décembre, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles.Les États-Unis, qui ont recensé leur premier décès lié au coronavirus début février, sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 118.758 décès pour 2.205.307 cas. Au moins 599.115 personnes ont été déclarées guéries. Après les États-Unis, les pays les plus touchés sont le Brésil avec 47.748 morts pour 978.142 cas, le Royaume-Uni avec 42.461 morts (301.815 cas), l'Italie avec 34.561 morts (238.011 cas), et la France avec 29.617 morts (195.953 cas). Parmi les pays les plus durement touchés, la Belgique est celui qui déplore le plus grand nombre de morts par rapport à sa population, avec 84 décès pour 100.000 habitants, suivi par le Royaume-Uni (63), l'Espagne (61), l'Italie (57), et la Suède (50). La Chine (sans les territoires de Hongkong et Macao) a officiellement dénombré un total de 83.325 cas (32 nouveaux entre jeudi et vendredi), dont 4.634 décès et 78.398 guérisons. L'Europe totalisait vendredi à 19h00 GMT 191.932 décès pour 2.489.195 cas, les Etats-Unis et le Canada 127.145 décès (2.305.872 cas), l'Amérique latine et les Caraïbes 89.327 décès (1.887.950 cas), l'Asie 27.563 décès (963.782 cas), le Moyen-Orient 12.994 décès (618.797 cas), l'Afrique 7.538 décès (280.922 cas), et l'Océanie 131 décès (8.817 cas). L'Union Européenne se mobilise pour un accord de relance. «Pas de temps à perdre»: les chefs de l'Union européenne ont appelé vendredi les leaders des 27 Etats membres à se rassembler pour trouver rapidement un accord sur un plan de relance massif post-coronavirus, afin de sortir le Vieux Continent d'une récession historique. Un accord sur ce plan de 750 milliards d'euros marquerait une étape majeure dans la construction européenne. Car cette somme sera pour la première fois empruntée au nom de l'UE sur les marchés, brisant le tabou d'une dette commune européenne. Le regain de Covid-19 dans la capitale chinoise est désormais «sous contrôle» ont assuré jeudi les autorités sanitaires. La capitale du pays, Pékin, connaît depuis plusieurs jours un inquiétant rebond de l'épidémie. Avec 25 nouveaux cas recensés, la ville compte désormais un total de 183 malades du Covid-19, selon les chiffres officiels. Ce jour, le gouvernement chinois a publié le génome du coronavirus découvert dans un récent foyer d'infection, qui présenterait des similitudes avec une souche européenne.