Coronavirus : le Covid-19 n'a pas fait ses bagages...

L'été s'installe, masques et gestes barrières tombent, mais le sars-cov2 circule toujours. S'il s'est fait plus discret sur le territoire, il continue à circuler, comme le montre la montée des chiffres. En Algérie, le bilan total de la pandémie est passé à 16879 cas confirmés dont 968 décès .Le nombre des personnes contaminées par le coronavirus en Algérie poursuit sa hausse très inquiétante lors des derniers jours, 475 cas infectés ainsi que Neuf 09 nouveaux décès dus au Coronavirus ont été enregistrés durant les dernières 24 heures.

La situation est alarmante à Sétif !Un confinement à domicile partiel a été décrété mardi dernier pour une durée de 15 jours dans 18 communes de la wilaya de Sétif fortement touchées par la pandémie. Les communes concernées sont : Sétif, Aïn Arnat, Aïn Abassa, Ourissia, Aïn Oulmane, Kasr el Abtal, Kellal, Aïn Azal, Aïn Lahdjar, Bir Haddada, el Eulma, Bazer Sekra, Guelta Zerga, Bougaâ, Aïn Roua, Beni Oussine, Beida Bordj (centre) et Aïn Kebira. La wilaya d’Oran et deuxième ville d’Algérie connait une recrudescence des cas de contaminations au coronavirus. A Oran les cas suspects inondent les structures sanitaires oranaises, le bilan général des individus testés positifs à Oran a atteint 824 cas. Plus de 60 nouveaux cas de contaminations au coronavirus sont apparus parmi la population d’Oran en deux jours uniquement.

Gestes barrières Covid-19

Alors que les vacances d'été ont débuté en Algérie, nombreux sont ceux à profiter de la plage et des plans d'eau, au grand air, après des semaines de confinement. Mais attention, le virus est toujours là. Le gouvernement algérien a interdit la baignade pour le moment, mais certains esquivent les consignes et investissent les plages non surveillées. Ces premiers vacanciers ont pu retrouver le grand air de la plage, de la montagne... Mais attention, le coronavirus circule toujours et il faut continuer de respecter les gestes barrières pour éviter une deuxième vague à la rentrée... et un éventuel reconfinement. Il est important d'emmener du gel hydro-alcoolique et des masques pour se tenir à distance du virus à la plage : -Emporter à la plage un petit sac pour y jeter ses déchets, mouchoirs et masques usagés,-Installer sa serviette à distance des autres vacanciers, prévoir des masques quand la distance ne peut pas être respectée,- Avoir du gel hydro-alcoolique dans son sac.- Bien se laver les mains (avec du savon et de l'eau) minimise le risque d'être ;contaminé après avoir touché une surface qui a été préalablement contaminée par une personne malade, puis de se toucher le visage, la bouche ou les yeux, -Il faut se laver les mains après toute manipulation d'un masque (tout type de masque), avant de préparer les repas, de les servir et de manger et avant de sortir de chez soi, après s'être mouché, avoir toussé ou éternué, avoir rendu visite à une personne malade, chaque sortie à l'extérieur, avoir pris les transports en commun (ou partagés), être allé aux toilettes, avoir touché aux parties communes d'un immeuble. Respecter la distanciation sociale pour faire barrage au coronavirus, ne pas se serrer la main, ne pas s'embrasser, ne pas se donner d'accolades.