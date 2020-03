Coronavirus : des chercheurs prévoient la mort de 15 millions à travers le monde

Selon une étude réalisée par l’Université Nationale d’Australie (ANU) les chercheurs estiment qu’il pourrait y avoir près de 15 millions de morts à travers le monde, et une perte mondiale du PIB qui se chiffrerait à près de 2,1 trillions d’euros. Une information encore hypothétique, relayée par Business Insider. Dans le contexte d’une épidémie, la prédiction de son évolution est une information essentielle lorsqu’on entreprend de vouloir y répondre. L’étude réalisée par l’Université Nationale d’Australie aurait utilisé 7 modèles afin de conjecturer l’évolution du nouveau coronavirus. Alors que le nombre de cas a récemment dépassé la barre des 100 000, certains scientifiques tentent d’étudier et de prédire l’évolution de l’épidémie du Covid-19, dont les experts de l’ANU. Utilisant 7 modèles différents allant de « sévérité légère » à « sévérité élevée », leur étude a présenté, dans le meilleur des cas, “près de 15 millions de morts à travers le monde e et 2,1 trillions d’euros de perte pour le PIB mondial». La base de leur modèle à « sévérité légère » se serait inspirée de l’épidémie de grippe qui a eu lieu entre 1968 et 1969 à Hong Kong, et qui aurait tué près d’un million de personnes. Dans le pire scénario, un modèle qui se serait, quant à lui, inspiré de l’épidémie de grippe espagnole en 1919, l’étude prédit près de 68 millions de morts à travers le monde et une perte de 9 trillions d’euros.