Coronavirus : Un test "portable" américain en 5 minutes

Selon les responsable de la compagnie Abbot Laboratories, le dispositif de petite taille et équipé de technologie moléculaire serait capable de notifier en cinq minutes si une personne est atteinte du coronavirus. Il pourrait être utilisé par les professionnels de santé dès la semaine prochaine. Une compagnie américaine a indiqué vendredi avoir créé un dispositif « portable » capable de notifier en cinq minutes si une personne est atteinte du coronavirus et en 13 minutes si les résultats sont négatifs. La compagnie Abbot Laboratories a affirmé dans un communiqué que l'agence fédérale américaine du médicament (FDA) lui a donné l'autorisation de commencer à produire ces tests qu'elle sera en mesure de fournir aux professionnels de la santé dès la semaine prochaine. Les tests seront effectués grâce à un dispositif portable, de la taille d'un petit grille-pain, équipé de technologie moléculaire. « La pandémie Covid-19 va être combattue sur de multiples fronts, et un portable moléculaire capable de donner les résultats des tests en quelques minutes va aider », a indiqué un responsable de la compagnie, Robert Ford. Grâce à ses dimensions réduites, le dispositif pourra être utilisé à l'extérieur des hôpitaux, a précisé le responsable. Néanmoins, ce dispositif n'a pas reçu le feu vert de la FDA. Il a été autorisé pour une utilisation d'urgence seulement par des laboratoires agrées et des prestataires de soins de santé, a souligné Abbot Laboratories.