Coronavirus : Un médecin explique combien de temps peut survivre le virus sur les vêtements

Alors que la guerre contre le coronavirus se poursuit dans le monde, nombreux sont ceux qui se posent certaines questions légitimes. Parmi celles-ci, on retrouve notamment celle de la durée de vie du virus sur les surfaces, et en particulier les vêtements. La pandémie due au coronavirus progresse à une vitesse alarmante dans le monde entier. Dans la volonté d’informer et d’apporter des recommandations au grand public, les scientifiques cherchent à décortiquer les caractéristiques du Covid-19. Combien de temps peut survivre le virus sur des surfaces en métal, en carton, en tissu ou en acier ? À quelle température doit-on laver nos vêtements pour éliminer ce virus ? On vous dit tout.



Le mode de transmission du virus

Le nouveau coronavirus cause une maladie infectieuse particulièrement contagieuse. Le virus, dénommé SARS-COV-2, appartient à la famille des Coronaviridae. Il a de multiples similarités génétiques avec le SARS-COV-2 qui avait engendré en 2002-2003 une affection connue sous le nom de syndrome respiratoire aigu sévère. Le nouveau coronavirus se transmet par les gouttelettes de salive qui sont émises lorsqu’une personne infectée tousse, éternue ou postillonne. Mais ce mode de transmission n’est pas le seul qui a été identifié. Selon le journal Libération “les coronavirus peuvent persister sur des surfaces de quelques heures à plusieurs jours”. Il est donc tout à fait possible qu’en touchant une surface contenant le virus, une personne soit infectée par le Covid-19. En réalité, le coronavirus peut également entrer par les muqueuses (nez, bouche, yeux) d’un individu.

D’après le Center for disease control and prevention, “il est possible d’attraper le Covid-19 en touchant une surface ou un objet où se trouve le virus avant de toucher sa bouche, son nez ou ses yeux”. Ce mode de transmission est d’autant plus dangereux puisqu’il suggère que, même en évitant les interactions sociales pendant cette période de crise sanitaire, on peut contracter le virus en touchant des surfaces extérieurs. Ce constat nous amène alors à nous poser la fameuse question “combien de temps le Covid-19 survit-il sur une surface donnée ?” À ce sujet, l’Organisation Mondiale de la Santé a expliqué que le Covid-19 pouvait avoir quelques caractéristiques comparables aux autres coronavirus. “Plusieurs études indiquent ainsi que les coronavirus survivent sur des surfaces pour une durée allant de quelques heures à plusieurs jours. Une durée qui varie selon les différentes conditions comme le type de surface, la température, l’humidité de l’environnement”.



Les avis d’experts sur la durée de vie du Covid-19

De nombreuses études ont été réalisées en vue de déterminer la durée de vie du virus sur une matière donnée. En février, une étude scientifique anglaise publiée dans la revue médicale The Journal of Hospital infection avait révélé que “la durée de survie sur des surfaces inertes comme le métal, le verre ou le plastique peut aller jusqu’à neuf jours”. Le virus pouvait persister cinq jours sur du métal, quatre jours sur du bois, cinq jours sur du papier et neuf jours sur du plastique. Néanmoins, plusieurs facteurs environnementaux peuvent contrebalancer ces hypothèses. Le 10 mars, une autre expérience scientifique américaine avait mis en exergue des résultats sur le sujet. Ainsi, les chercheurs avaient indiqué que le virus pouvait survivre quatre heures sur du cuivre, 24 heures sur du carton et deux à trois jours sur du plastique et de l’acier inoxydable.



À quelle température laver ses vêtements pour éliminer le virus ?

Le Dr Akash Patel, médecin généraliste et directeur médical, a convenu que la durée de vie du coronavirus sur les tissus reste indéterminée jusqu’à ce jour. “Nous continuons à en savoir plus sur le coronavirus jour après jour, il n’y a actuellement pas assez de recherches pour dire avec certitude combien de temps le coronavirus vivra sur les vêtements”, a déclaré l’expert. En se basant sur les résultats des recherches précédentes, le médecin a suggéré que “il est probable que le virus ne survive pas aussi longtemps sur des surfaces molles”. Par ailleurs, le Dr Akash Patel a conseillé à ceux qui vivent avec une personne potentiellement infectée par le coronavirus de se laver les mains immédiatement après avoir manipulé ses vêtements. Il ne faut surtout pas se toucher le visage ou mettre ses mains sur d’autres surfaces en cas de contact avec un malade. En outre, le médecin a précisé que “le CDC a recommandé de laver les vêtements à la température de l’eau la plus élevée possible et les détergents normaux devraient être suffisants pour minimiser les risques et s’assurer qu’ils sont complètements secs”. Par ailleurs, il s’avère nécessaire de nettoyer les surfaces potentiellement infectées dans la maison à l’aide d’un désinfectant.