Coronavirus : Que doit-on faire pour les fruits et les légumes ?

Oui, le virus est susceptible de survivre plusieurs heures sur les surfaces inertes telles que les emballages, par exemple. Mais, les scientifiques assurent qu'il ne s'attrape pas par les voies digestives. Pour l'Autorité européenne de sécurité des aliments, « l'expérience que nous avons des épidémies précédentes dues à des coronavirus apparentés, tels que le coronavirus du syndrome respiratoire aigu sévère (SARS-CoV) ou le coronavirus du syndrome respiratoire du Moyen-Orient (MERS-CoV), montre que la transmission via la consommation d'aliments n'a pas eu lieu. Pour l'instant, rien n'indique que ce coronavirus soit différent à cet égard » En revanche, selon l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses), « une personne infectée peut contaminer les aliments en les préparant ou en les manipulant avec des mains souillées, ou en les exposant à des gouttelettes infectieuses lors de toux et d'éternuements ». Donc, il faut continuer à pratiquer les gestes barrière et faire preuve de davantage de précautions que d'ordinaire. «On les lave avant de les ranger et on se lave bien les mains après avoir rangé ses courses».« Concernant les fruits et légumes, il n'y a aucune contre-indication à leur achat et aucun risque, tant qu'on les lave. Il faut garder les bonnes pratiques d'hygiène habituelles », indique l’autorité sanitaire de France. « Sauf qu'au lieu de les laver avant de les consommer, on les lave avant de les ranger et on se lave bien les mains après avoir rangé ses courses. Et ne surtout pas les laver à la Javel comme on a pu l'entendre çà et là, ce qui peut être très dangereux », rappelle l'organisme de santé public. Par ailleurs, et par analogie avec d'autres coronavirus connus, ce virus est sensible aux températures de cuisson. Ainsi, un traitement thermique à 63 °C pendant quatre minutes permet de diviser par 10 000 la potentielle contamination d'un produit alimentaire. »