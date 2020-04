Coronavirus : Le moustique transmet-il le virus ?

« Les coronavirus sont une grande famille de virus, couramment présents chez les chauves-souris et chez d’autres animaux, indique l’OMS. Occasionnellement, ces virus infectent des êtres humains, qui peuvent à leur tour propager l’infection. » Par exemple, le Sars-CoV est associé aux civettes, le Mers-CoV est transmis par les dromadaires. Mais, à ce jour, les sources animales éventuelles du Covid-19 n’ont pas encore été confirmées. Ainsi, les moustiques (comme les animaux domestiques, d’ailleurs, chiens, chats…) ne peuvent être considérés comme des vecteurs de transmission du virus. Même s’ils se nourrissent du sang d’une personne infectée. Ce que confirme avec insistance l’Entente interdépartementale de démoustication (EID Méditerranée). En revanche, si les moustiques peuvent être mis hors de cause dans la transmission du Covid-19, il n’en demeure pas moins que certaines populations, comme en outre-mer, doivent être vigilantes vis-à-vis des moustiques. Les Antilles, La Réunion, Mayotte et la Guyane sont en effet frappés par une épidémie de dengue (que l’on appelle aussi la « grippe tropicale »), une maladie virale transmise à l’homme par des moustiques du genre Aedes Albopictus. Elle se manifeste par l’apparition d’une forte fièvre souvent accompagnée de maux de tête, de nausées, de vomissements, de douleurs articulaires et musculaires et d’une éruption cutanée ressemblant à celle de la rougeole, rappelle l'Institut Pasteur. Elle peut revêtir une forme sévère, avec des formes hémorragiques, des atteintes hépatiques, des défaillances cardiovasculaires….