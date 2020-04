Coronavirus : Fujifilm a démarré un essai clinique prometteur

Le groupe japonais Fujifilm a démarré un essai clinique pour tester l'efficacité de son médicament antigrippal Avigan (favipiravir) pour traiter des patients atteints du nouveau coronavirus. Le groupe japonais Fujifilm a démarré un essai clinique pour tester l'efficacité de son médicament antigrippal Avigan (favipiravir) pour traiter des patients atteints du nouveau coronavirus, après des résultats encourageants d'autres études menées en Chine sur ce produit. "L'essai sera conduit sur 100 patients d'ici fin juin" à Tokyo, a précisé mercredi à l'AFP un porte-parole de Fujifilm, connu du grand public pour ses produits de bureautique et de photographie, mais qui est aussi présent dans le secteur médical. "Nous collecterons les données, nous les analyserons et nous ferons une demande d'approbation" par la suite si cet essai clinique dit de phase III s'avérait concluant, a-t-il ajouté. Avigan sera administré pendant 14 jours maximum à des patients âgés de 20 à 74 ans, tous à un stade léger de la pneumonie virale. Les femmes enceintes seront exclues de l'étude en raison des risques d'effets secondaires. Cette initiative intervient après que le Premier ministre japonais Shinzo Abe a déclaré le week-end dernier que son gouvernement allait engager les procédures réglementaires pour faire approuver Avigan pour traiter le nouveau coronavirus. Les autorités chinoises, qui ont déjà mené des essais cliniques sur favipiravir, le principe actif de ce médicament, ont annoncé des résultats encourageants le mois dernier. Selon Pékin, le favipiravir a permis de réduire le délai de guérison de patients atteints du coronavirus. Fujifilm n'était cependant pas impliqué dans ces études cliniques chinoises. Faisant partie de la famille des médicaments antiviraux, Avigan a été autorisé à la vente et à la production depuis 2014 au Japon contre la grippe. Son usage est toutefois restreint, intervenant en dernier recours si d'autres traitements antiviraux ne sont pas suffisamment efficaces face à des virus grippaux nouveaux ou résurgents.