Constitution : large débat à partir du 16 septembre

Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, M. Ammar Belhimer a annoncé jeudi à Alger l'ouverture d'un "large" débat sur le projet de révision de la Constitution, à partir du 16 septembre en cours. "Un large débat sera ouvert avec la société civile, les associations, les personnalités, les experts, les partis agréés et toutes les franges de la société algérienne pour les associer au processus référendaire", a indiqué M. Belhimer, dans une déclaration à la presse en marge du vote par les membres de l'Assemblée populaire nationale (APN) du projet de révision de la Constitution. M.Belhimer a précisé que tous les médias écrits et audiovisuels seront mobilisés pour cette opération. Pour rappel, les députés de l’Assemblée populaire nationale (APN), ont adopté, jeudi, le projet de loi portant révision de la constitution qui constitue "l’un des principaux engagements" du Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, pour édifier "une Algérie nouvelle" à la faveur d’une "réforme globale" de ses institutions. Le texte de la loi fondamentale du pays sera présenté au Conseil de la nation avant de le soumettre au référendum populaire le 1er novembre prochain. Par ailleurs, le président de l'Assemblée populaire nationale (APN), Slimane Chenine a affirmé jeudi à Alger que le vote pour le texte de loi relatif à la révision de la Constitution, devant être tranché par le peuple le 1e novembre prochain, constituait "un jalon pour l'édification de la nouvelle République dans une optique réformiste claire". A l'issue de la séance de vote sur le texte de loi relatif à la révision de la Constitution, par les députés de l'APN, en présence du Premier ministre, Abdelaziz Djerad, M. Chenine a expliqué que le vote sur ce "document suprême" constituerait "un nouveau jalon pour notre processus et serait porteur de messages clairs à tous les douteux des capacités du peuple et ceux qui ne souhaiteraient pas voir l'Algérie se remettre à nouveau sur ses pieds pour réaliser son saut politique, socioéconomique et culturel".