Constitution : Le Dr Ouguergouz démissionne du comité d'experts

Le docteur de Droit, Genève, ancien juge à la Cour africaine des Droits de l'Homme, Fatsah Ouguergouz, a démissionné du Comité d’experts chargé de formuler des propositions pour la révision de la Constitution. Dans une lettre en date du 7 avril, adressée au président de la République, Abdelmadjid Tebboune, le juriste a émis «de très sérieuses réserves sur l’avant-projet de Constitution tel que finalisé au 15 mars 2020, date prévue de sa soumission à votre haute attention (…)», informant ainsi de son retrait, alors que ledit comité devra se réunir de nouveau, après débat, pour porter les modifications nécessaires avant de soumettre le texte au Parlement puis à un référendum populaire. Dans sa lettre, l’expert en droit, qui a relevé que «le Comité a fait preuve d’un certain ‘’conservatisme’’ dans l’examen des questions liées à ‘’la refondation de notre République’’ », a déploré le fait de «ne pas avoir eu la possibilité de joindre mes observations personnelles au rapport du président du Comité». Il dit, à ce propos, ne pas «se reconnaitre» dans «les orientations prises par le Comité», et estime donc «ne plus avoir ma place au sein de ce dernier». Contacté par nos confrères de Liberté , Fatsah Ouguergouz a confirmé avoir «adressé une lettre au président de la République, à son Secrétariat», mais qu’il n’a «reçu aucun accusé de réception à ce jour, sans même parler d’une demande de clarification de la part de ses conseillers». Surtout qu’il n’as pas, «à ce stade, mentionné les questions sur lesquelles porte mon dissentiment avec les autres membres du Comité, ni ma position sur ces questions», se voulant ainsi «rester le plus bref et neutre possible». Ce n’est finalement que «le 12 avril, après un courriel de rappel de ma part avec copie à tous mes autres collègues du Comité, (que) Monsieur Laraba a (de son côté ndlr) accusé réception», a expliqué le membre démissionnaire à la même source.