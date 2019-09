Communiqué du Comité international des jeux Méditerranéens (CIJM) :

Au nom du Comité international des jeux Méditerranéens, je m’inscris en faux à la suite de la parution le 30 août dans un journal en ligne d’un article, au titre pour le moins surprenant « L’Algérie pourrait abandonner les JM d’Oran ». Désinformation pure et simple d’un article non signé évidemment qui rapporte des faits complètement imaginaires puisque je n’ai à aucun moment accordé d’interview à ce média. L’information publiée ne reflète aucunement le sentiment du CIJM à l’égard du Comité d’Organisation d’Oran 2021, et les propos qui me sont prêtés semblent être du « copier-coller » avec la conférence de presse tenue dans un tout autre contexte il y a plus de 18 mois, à savoir le 19 Février 2018. Ce journal est d’autant moins informé que lors de l’Assemblée générale du CIJM le 24 août dernier à Patras (Grèce), une délégation du Comité d’organisation des Jeux d’Oran a présenté aux vingt-six pays méditerranéens membres du CIJM, l’avancement des préparatifs des Jeux Méditerranéens d’Oran 2021. Cette présentation a pleinement satisfait l’assemblée et c’est sous les applaudissements que les représentants des prochains Jeux Méditerranéens ont quitté l’Assemblée Générale. Ce genre d’article n’a pour but que d’influer négativement sur un Comité d’Organisation qui s’attelle avec ardeur à la récupération du retard accumulé lors des années 2016-2017 et 2018 pour assurer une totale réussite de cette 19ème édition des Jeux Méditerranéens. Une visite de travail de la Commission de Coordination du CIJM est prévue le 17 septembre au siège du Comité d’Organisation à Oran pour le suivi habituel du processus de préparation. Une conférence de presse sera organisée en fin de travaux pour informer sur l’évolution des préparatifs, et au besoin lever toute forme d’équivoque.