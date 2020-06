Comment survivre aux crises de colère de son enfant

Il n’est pas facile de garder son calme quand un tout petit se roule par terre, entre les rayons d’un supermarché. Mais quelques techniques de pleine conscience peuvent nous aider à rester zen et à réagir efficacement pour que la crise se dissipe au plus vite. Si vous êtes parent d’un tout petit, vous savez qu’il est quasi-impossible d’éviter les crises de colère. Les repas, le moment du coucher, ou les sorties en public peuvent se transformer en cauchemar. Ces crises ne sont pas uniquement l’expression d’une émotion des enfants, mais une interaction avec les personnes qui s’occupent de lui, explique le site Greater Good Magazine. La bonne nouvelle est que la façon dont vous réagissez au comportement de colère du tout petit est d’une importance cruciale et influence la durée et la gravité de la crise. Plus vous êtes capable de garder votre sang-froid, plus la colère passera vite et sans douleur. C’est plus facile à dire qu’à faire, et ça demande beaucoup de patience et d’entraînement, mais les situations deviendront de plus en plus faciles avec le temps.

Faire une pause de trois secondes

Prenez littéralement trois secondes avant de réagir quand votre enfant fait un caprice. Respirez un bon coup et demandez-vous comment vous vous sentez. Vous avez faim ? Soif ? Mal au dos ? Vous êtes stressé à cause du travail ? Ces facteurs extérieurs peuvent influencer vos interactions avec votre enfant. Essayez d’imaginer votre réaction si vous étiez au meilleur de votre forme, et concentrez-vous sur vos expériences sensorielles. Cette prise de conscience peut vous aider à rester calme.

Ancrer ses pieds

Un exercice de pleine conscience peut vous aider, même quand l’enfant est hystérique. Lorsque vous sentez votre tension artérielle augmenter et que vous pensez que vous êtes sur le point de la craquer, concentrez-vous sur vos pieds. Sentez vos semelles s'enfoncer dans le sol. Remarquez comme la terre vous retient. Remuez vos orteils dans vos chaussures. Remarquez les sensations dans les muscles et les tendons. Puis, recentrer votre attention sur votre enfant.

Ecouter

Notre instinct est de nous précipiter pour distraire, rassurer ou réparer les choses, et de faire en sorte que tout se passe bien. Mais parfois, ce qui réconfortera l’enfant et le parent, c'est simplement d'être présents, de s’asseoir et d’écouter la détresse de l’autre sans essayer d'y mettre fin rapidement.

Toucher

Si les mots apaisants ne suffisent pas à calmer votre enfant, essayez de réagir physiquement. Cela peut signifier placer une main sur son épaule, lui frotter le dos pendant qu'il donne des coups de pied et crie sur le sol, ou l'envelopper dans un câlin. Bien sûr, surveillez ses signaux pour vous assurer que c'est quelque chose dont il a besoin, car parfois, lorsque les émotions sont vives, le toucher peut sembler intrusif. Mais, la plupart du temps, être affectueux peut vous aider à la fois à réguler vos émotions et à vous calmer.

Accepter

De nombreux parents pensent que les enfants peuvent rester calmes face à la frustration avant l'âge de deux ans, alors qu'en réalité, cette capacité ne commence à se développer qu’à partir de trois ans et demi. Et il faut plusieurs années pour la maîtriser pleinement. Faire face à cette réalité et l'accepter nous aider à comprendre que l’enfant n'agit pas de cette façon intentionnellement.