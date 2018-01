Comment l’Occident a-t-il pris le dessus sur le monde musulman Alors que le monde musulman vécu son âge d’or édifié par une civilisation de plus de sept siècles dans tous les domaines aussi bien socio-économique, politique, culturel et surtout scientifique et artistique ayant atteint son apogée, le monde occidental vivait dans le moyen âge. A la date fatidique de 1492 en raison de plusieurs facteurs ayant entrainé la chute de Grenade qui sont la division du royaume en petites royautés, des guerres intestines, le libertinage et le faste fut mis à genoux pour ne plus se relever. A ce moment là, le monde occidental se réveille pour redorer son image et bâtir une civilisation après des génocides contre tous les musulmans avec la bénédiction des juifs et qui se poursuivent jusqu’à l’heure actuelle telles des croisades.



Depuis cette date, le monde musulman a cessé de penser, de créer, et donc devenu improductif, ce qui nous pousse à dire que toute société qui n’est pas apte à s’émanciper, subit la tutelle en silence. Par ailleurs, les peuples ne peuvent être colonisés que s’ils sont colonisables. Les nations musulmanes ont laissé les Occidentaux penser à leurs places et les diriger comme ils veulent et en particulier les juifs qui ont pignon sur rue dans plus secteurs entre autres, la finance, les médias, la politique et la recherche, pour ne pas dire sur toute la planète. Il y a lieu de signaler au passage qu’il n’y a seulement que 14 millions de Juifs dans le monde, dont sept millions aux Etats-Unis d’Amérique, cinq millions en Asie, deux millions en Europe et 100.000 en Afrique et que pour chaque Juif dans le monde, il y a 100 musulmans et qu’ils sont plus puissants que les musulmans qui sont très nombreux.



Vous êtes vous demandé pourquoi les sionistes dominent le monde ?

Tout simplement parce que leur parcours historique a été des plus sombre et qu’ils furent maltraités à travers le monde entier à l’exception des arabes qui quand ils étaient pourchassés, ils se réfugiaient dans les communautés arabo- musulmanes demandant leur protection ainsi que celle de leurs biens, mais dès le début de 1905 où eu lieu le 1er congrès juif mondial où le sionisme fit son apparition avec Théodore Hertz , ils commencèrent à se préparer pour une contre attaque décisive contre le monde musulman et effacer toute la civilisation musulmane pour être les maitres du monde et avoir sous leur autorité les plus grands trusts financiers, les mass medias, la culture, la publicité, etc …..



Pourquoi les musulmans sont si impuissants ?

On estime à 1,476,233,470 musulmans sur la surface du globe : un milliard en Asie, 400 millions en Afrique, 44 millions en Europe et six millions en Amérique.

Un cinquième du genre humain est musulman. Pour chaque hindou, il y a deux musulmans, pour chaque bouddhiste il ya deux musulmans, et pour chaque Juif il y a cent musulmans.



Jamais on ne s’est demandé pourquoi les musulmans n’émergent plus ?

Voici pourquoi : Il ya 57 pays membres de l’Organisation de la Conférence Islamique (OCI), et tous ont mis en place près de 500 universités ; une université pour trois millions de musulmans. Les États-Unis ont 5758 universités (1 pour 57 000 Américains). En 2004, Shanghai Jiao Tong University a comparé les performances des universités dans le monde, et curieusement, pas une université d’un pays musulman ne se trouve dans le top 500. Selon les données recueillies par le PNUD, l’alphabétisation dans le monde chrétien se situe à près de 90 pour cent et les 15 Etats à majorité chrétienne ont un taux d’alphabétisation de 100 pour cent.

Un état à majorité musulmane, a en moyenne un taux d’alphabétisation d’environ 40 pour cent et il n’y a pas un seul état à majorité musulmane avec un taux d’alphabétisation de 100 pour cent.

Quelque 98 pour cent des « alphabètes » dans le monde chrétien terminent l’école primaire, tandis que moins de 50 p. cent des « alphabètes » dans le monde musulman font la même chose.

Environ 40 pour cent des « lettrés » dans le monde chrétien fréquentent l’université soit plus de deux pour cent des « lettrés » qui dans le monde musulman font la même chose.



Quelles sont les raisons de cette impuissance face à l’Occident ?

Parce que nous ne savons pas produire et mettre en application un savoir musulman. Les pays à majorité musulmane ont 230 scientifiques par million de Musulmans. Les États-Unis ont 4.000 scientifiques par million et le Japon à 5.000 par million d’habitants. Dans le monde arabe tout entier, le nombre total de chercheurs à plein temps est de 35.000 et il n’y a que 50 techniciens par un million d’Arabes (dans le monde chrétien, il ya jusqu’à 1.000 techniciens par million). En outre, le monde musulman dépense 0,2 pour cent de son PIB à la recherche et développement, tout le monde chrétien consacre environ cinq pour cent de ses PIB.

Conclusion : Le monde musulman n’a pas la capacité de produire des connaissances.

Les quotidiens pour 1000 habitants et le nombre de titres de livres par million sont deux indicateurs pour savoir si la connaissance est diffusée dans une société. Au Pakistan, il existe 23 quotidiens pour 1.000 Pakistanais tandis que le même ratio est de 360 à Singapour. Au Royaume-Uni, le nombre de titres de livres par million d’habitants s’élève à 2.000 alors qu’il est de 20 en Egypte.



Conclusion : Le monde musulman ne parvient pas à la diffusion du savoir

Les exportations de produits de haute technologie en pourcentage du total des exportations sont un indicateur important pour l’application des connaissances.

Les exportations de produits de haute technologie du Pakistan s’élèvent à un pour cent du total de ses exportations. C’est pire pour l’Arabie saoudite, le Koweït et le Maroc (tous à 0,3 p. cent) alors que Singapour est à 58 pour cent.



Le monde musulman n’investit pas dans l’économie de la connaissance.

Parce que nous ne sommes pas capables de produire des connaissances. Parce que nous ne sommes pas capables de diffuser le savoir. Parce que nous ne sommes pas capables de trouver des applications à nos connaissances.

Et l’avenir appartient aux sociétés du savoir. Fait intéressant, le PIB combiné annuel de 57 pays de l’OCI-est de moins de 2 mille milliards de dollars. L’Amérique, juste à elle-seule, produit des biens et services pour une valeur de 12 mille milliards de $, la Chine 8 mille milliards de dollars, le Japon 3,8 mille milliards de $ et l’Allemagne 2,4 mille de milliards de dollars (en parité de pouvoir d’achat).

Les pays riches en pétrole à savoir l’Arabie saoudite, les Emirats arabes unis, le Koweït et le Qatar collectivement produisent des biens et services (surtout en pétrole) pour une valeur de 500 milliards de dollars, alors que l’Espagne seule produit des biens et services d’une valeur de plus de 1000 milliards de $, la Pologne catholique de 489 milliards de $ et la bouddhiste Thaïlande 545 milliards de dollars. La part musulmane du PIB, en pourcentage du PIB mondial, est en baisse rapide. Quand est ce que le monde musulman se réveillera t-il de sa torpeur et de son long sommeil qui a trop duré pour reprendre sa place d’antan ?





Benyahia El Houcine

