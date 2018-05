Comment est calculé le montant de la pension de retraite ?

Les bases de calcul de la pension de retraite

Taux de validation : Les années d’assurance (activité ou assimilées) sont validées au taux de 2,5% par an. Les années de participation à la guerre de Libération nationale pour les moudjahidine sont comptées double et validées à 3,5% par an.

Montant de la pension : Le montant brut de la pension de retraite est le produit du salaire mensuel moyen des cinq (5) dernières années ayant précédé la date d’admission à la retraite, ou celui des cinq (5) années ayant donné lieu à la rémunération la plus élevée (salaire de référence), par le taux global des années validées.

Salaire de référence : C’est le salaire mensuel moyen soumis à cotisation de sécurité sociale. L’assiette de cotisation est constituée de l’ensemble des éléments du salaire ou du revenu proportionnel aux résultats du travail, à l’exclusion des prestations à caractère familial, des indemnités représentatives de frais, des primes et indemnités à caractère exceptionnel et des indemnités liées à des conditions particulières de résidence et d’isolement.

Par primes et indemnités à caractère exceptionnel, on entend notamment :

• Les sommes réparant un préjudice, telle l’indemnité de licenciement.

• Les primes, indemnités ou gratifications à caractère exceptionnel, telle l’indemnité de départ à la retraite.

Le montant de la pension connaît deux limites :

- Un maximum de 80% : S’agissant du travailleur ayant la qualité de moudjahid, ce maximum est porté à 100% du salaire moyen ayant servi de base au calcul de la pension.

- Un minimum : il ne peut être inférieur à 75% du SNMG. Pour le moudjahid, ce minimum est fixé à 2,5 fois le SNMG.

En tout état de cause et depuis le 1er janvier 1999, le montant de l’avantage principal brut de la pension ne peut en aucun cas être supérieur à quinze (15) fois le montant mensuel du salaire national minimum garanti (SNMG), et ce, conformément aux dispositions de l’article 17 de la loi n° 83-12 relative à la retraite modifiée et complétée par la loi n° 99-03 du 22 mars 1999. Le montant brut de la pension de retraite est le produit du salaire mensuel moyen actualisé par le taux global de la pension.

Majoration pour conjoint à charge :A ce montant s’ajoute pour le retraité qui a un conjoint à charge une majoration dont le montant est fixé par arrêté du ministre chargé de la Sécurité sociale, sur proposition du conseil d’administration de la CNR, conformément à l’article 15 de la loi 83-12 modifiée par celle n°99-03. Ce montant est actuellement fixé à 2 500 DA net par mois.

Majoration pour tierce personne : Le retraité titulaire d’une pension de retraite substituée à une pension d’invalidité de la troisième catégorie ainsi que le travailleur atteint d’une incapacité totale et définitive, admis directement à la retraite parce qu’il ne remplit pas les conditions pour bénéficier d’une pension d’invalidité, a droit à une majoration pour tierce personne lorsque, après contrôle médical de la Caisse, leur état nécessite le recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.



Exemple de calcul d’une pension de retraite

Prenons un travailleur âgé de 60 ans ayant travaillé et cotisé pendant 34 ans.

Salaire de référence : salaire moyen servant de base de calcul : 24 300 DA mensuels. Taux de pension = 34 x 2,5/100 = 85%. Ce taux est ramené à 80 % conformément à l’article 17 de la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983, relative à la retraite modifiée et complétée.

Le montant de sa pension de retraite sera donc égal à :

• Avantage principal (montant brut) : 24 300 x 0.8 = 19 440 DA.

• Assurances sociales 2% : 388,8 DA.

• Retenue IRG : Exonéré (montant inférieur à 20 000 DA) .

• Majoration pour conjoint à charge : 2 500 DA.

• Montant net mensuel : 21 551,20 DA.



Quels sont les conditions à réunir ?

Le départ à la retraite se prépare longtemps à l’avance : n’attendez pas les derniers mois avant l’âge de 60 ans pour commencer à faire valoir ce que de droit et connaître le montant de votre future pension de retraite. Il faut vous y prendre au moins un an avant, dès que vous atteindrez l’âge de 59 ans. Les bénéficiaires de la pension de retraite. L’âge légal de la retraite est fixé à soixante (60) ans à la demande exclusive du travailleur. Il existe, par ailleurs, des dispositions qui permettent un départ avant cet âge ; c’est ainsi que :

• La femme travailleuse peut, à sa demande, prendre sa retraite à 55 ans. Elle bénéficie également d’une réduction supplémentaire d’un (1) an par enfant dans la limite de trois (3) ans.

• Le moudjahid peut bénéficier d’une pension de retraite dès l’âge de 55 ans. Il peut, à sa demande exclusive, être admis à la retraite sans condition d’âge s’il peut prétendre à une pension au taux de 100%.

• Les travailleurs atteints d’une incapacité totale et permanente, lorsqu’ils ne remplissent pas les conditions d’âge pour bénéficier d’une pension d’invalidité au titre des assurances sociales, peuvent obtenir le bénéfice d’une pension (dans ce cas, le nombre d’annuités servant de base de calcul de la pension ne peut être inférieur à quinze (15) ans).

• Les travailleurs occupant des emplois présentant des conditions particulières de nuisance.