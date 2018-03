Comment cacher le soleil avec un sachet de lait

Prenez un sachet, en plastique de préférence. Mettez-y un litre d’eau, avant d’ajouter un peu de farine, de maïzena ou de quelconque poudre blanche. Surtout pas de la coque. De toute façon celle-ci est chère et n’est qu’à la portée des enfants des nababs ou de nouveaux ‘’bagarras’’ du nouveau bazar économique des Ali qui ne ressemblent pas à l’autre Ali mourant debout lors de la guerre de libération contre la France. De toute façon notre sachet qui ne coute que 25 dinars, n’a même pas d’effet en biberon pour le dernier rejeton en ces temps de femmes aux poitrines fortes mais arides, apparemment en signe d’une nouvelle ère de vaches maigres et de consommation à la gélatine ou au halouf. Mettez-le dans une entreprise publique boiteuse dont le PDG traficote avec les petits détenteurs de camions de livraisons, et vous auriez un début de crise. Parlez d’bord de problèmes inhérents aux livreurs, puis des voleurs de ce lait des pauvres si vous voulez, comme le détenteur du café du coin. Les voleurs de l’argent publique ; ce n’est pas votre affaire, mais celle du procureur de la République qui ne recevra jamais une plainte des fameux comités d’administration. Mais le problème ne se pose pas là. Qu’il soit cancérigène, ce lait, ou radié aux bactéries, ou caillé, il y aura toujours des queues leu leu, des articles de presse, des reportages, et des entretiens avec les petits PDG d’usines de lait. Il y aura aussi, des dénonciations sur facebook, sur youtube et l’on ne sait quoi encore. En gros, il y aura des milliers d’heures, des jours et des jours, des mois entiers, consacrés rien qu’à cet ingrédient. Voilà comment on peut cacher le soleil avec un sachet de lait, pendant que les affaires de la politique et de l’économie roulent comme sur des roulettes. Et pour ne pas banaliser la matière d’amusement jetée au grand peuple, il ne faut surtout pas exagérer en focalisant rien que sur un produit. Il faut de temps à autre varier la recette. Tenez, l’histoire de la Symbol de bledi par exemple. Ça marche bien, à merveille même. Il n’y a qu’à voir le taux de participation des misérables en cette campagne, alors que leur majorité écrasante n’arrive même pas à acheter un vélo. Eh oui messieurs dames, l’art de divertissement de la populace n’est pas l’apanage des dieux de la télé, mais bel et bien des dieux du nouvel ordre mondial dont cette majorité ignore y compris le sens, le plan et le but.