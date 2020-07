Combien d'heures doit-on dormir pour être en bonne santé?

Nous passons un tiers de notre vie à dormir. Le sommeil est très important pour la santé puisqu'il permet de récupérer, tant sur le plan physique que psychologique. Cependant, nous ne sommes pas tous égaux face au sommeil; la durée idéale du sommeil est extrêmement variable d'un individu à l'autre. Certaines personnes, comme Céline Dion, s'avèrent être de gros dormeurs (12 heures par nuit), tandis que d'autres semblent être conçues pour n'avoir besoin que de 5 heures de sommeil. Le record dans ce domaine est détenu par un Australien qui dort 3 h 30 par nuit!

Pourquoi dormons-nous?

Nous dormons parce que nous sommes actifs et que nous nous fatiguons. Lorsque notre organisme est épuisé, on ne peut plus travailler. Chaque être vivant (composé de cellules avec un noyau), présente un cycle circadien (rythme biologique d'environ 24 heures) caractérisé par l'alternance des phases de sommeil et d'éveil. La gestion de ce cycle éveil-sommeil dépend de nos horloges biologiques internes qui elles, sont sensibles à la lumière. Elles se sont synchronisées, au fil du temps, avec le cycle lumière-obscurité de la nature. Le sommeil est nécessaire à la vie. Effectivement, une expérience effectuée auprès des rats (qui, étrangement, ont des gènes et des comportements se rapprochant de ceux de l'homme) a démontré que ces derniers meurent quand, en laboratoire, on les empêche de dormir pendant une période de 1 à 4 semaines. L'humain serait donc programmé pour dormir chaque jour, et ce, pour une « phase longue » (de 6 à 8 heures dans la nuit), ou pour deux « phases courtes » (5 à 6 heures la nuit et 1 à 2 heures l'après-midi).

Combien d'heures de sommeil dois-je dormir ?

La durée idéale de sommeil est biologiquement différente pour chaque personne. La norme pour un adulte est de 7 à 8 heures, mais en réalité, elle varie entre 3 et 12 heures.

Par ailleurs, plus nous vieillissons, moins nous avons besoin de dormir. Un bébé aura besoin, en moyenne, de 15 à 20 heures de sommeil contre 10 à 12 heures pour un enfant. En revanche, un adolescent aura normalement besoin de 9 à 10 heures et seulement 7 à 8 heures seront nécessaires à l'adulte. Une personne âgée, quant à elle, a besoin de très peu de sommeil.

Notre nécessité de dormir est aussi déterminée, en grande partie, par des dispositions héréditaires. On ne peut donc pas choisir la quantité de sommeil idéale pour se sentir bien. Effectivement, il est prouvé que si on diminue notre temps de sommeil d'une heure seulement pendant plusieurs nuits, un sentiment de fatigue et d'épuisement se fera sentir dans la journée. De même, à l'inverse, si on prolonge notre sommeil habituel d'une heure, la qualité de ce dernier sera moins bonne et se traduira par des réveils fréquents.

Quelques conseils pour un bon sommeil

Évitez de manger trop tard et trop gras- Évitez de manger trop épicé, caféiné ou sucré-Heure du lever et du coucher régulière-Évitez toute stimulation -L'importance du rituel -Bien dépenser son énergie durant la journée -Évitez les agents perturbateurs lors du sommeil -Évitez une température ambiante trop élevée ou trop basse !