Cités numériques sans ‘’histoire’’ …

La référence d’une ville, d’une région, d’un pays, d’un quartier, d’une institution, d’une école d’une rue… se retrouve dans la volonté de créer un environnement qui atteste des valeurs et de l’empreinte d’une histoire faite par des hommes et des femmes dont le sacrifice a permis à des millions de citoyens de vivre libres et indépendants. Visiter l’Algérie, ce grand et vaste pays, c’est comme feuilleter une grande encyclopédie historique qui vous laisse découvrir les grands hommes, ces héros de la révolution morts pour une cause juste…, et autres sommités culturelles, politiques…. qui ont tant donné à notre grande nation….

Tout le monde sait que l’Algérie est un pays historique, dont les grands hommes ainsi que les grandes dames issus de toutes les classes sociales ont marqué sa grande histoire révolutionnaire, culturelle, artistique, littéraire, traditionnelle….

Perpétuer leur souvenir et surtout se rappeler de la marque de leurs empreintes pour permettre aux générations montantes de prendre exemple sur eux et ainsi combler le grand vide existant dans ces cités sans ‘’Histoires’’…n’est que reconnaissance de leur sacrifice pour des causes justes.

Grâce à la baptisation de nos cités et autres institutions, que Martyrs, Chouhada, Moudjahidine morts postindépendance, hommes du monde culturel, Docteurs, personnalités politiques, artistiques…, entreront dans le monde de la gloire, en reconnaissance de leurs actes de bravoure.

Nous ne pouvons les remercier assez pour ce qu’ils ont fait.

Afin d’honorer leur mémoire, rien de tel que de les évoquer, les faire connaitre à travers nos cités numériques, lots de terrains chiffrés, nos institutions, nos rues …., qui doivent retrouver une identité marquante.

Certaines cités, après plusieurs années de leur existence portent encore des appellations alphabétiques et arithmétiques qui sonnent en centaines, en milliers…, à l’exemple de ces ‘’ cité AADL, cité des 300, des 600, des 348, des 1000… ou encore ces terrains et lots n° 120, 240,…..’’. Autant de nominations alphabétiques, chiffrées et numériques inspirées de chiffres et numéros, créant un grand vide en matière de valeurs identitaires, contrairement à d’autres quartiers qui ravivent le devoir de mémoire et portent magnifiquement leurs noms : ‘’Cité Larbi Benmehidi, cité Zaghloul, cité Emir Abdelkader, cité Bir Mourad Rais…’’.