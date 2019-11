Chronique d’une métastase : Yatnahaw gaa..!



L’ère de Bouteflika a généralisé la corruption entre administrateurs et administrés, entre les responsables et leurs employés entre subalternes et subordonnés, entre le mari et sa femme, entre les parents et leurs enfants, le mal s’est développé à une vitesse vertigineuse...pas un secteur n’a pu être épargné !

Tout se vend et tout s’achète même l’honneur des hauts fonctionnaires. Le secteur de la santé qui aux couloirs de la mort et des erreurs médicales viennent s’ajouter des statistiques catastrophiques sur le cancer exponentiel et qui font l’objet d’une omerta sans précédent...Les médicaments importés illicitement qui ont un effet placebo et qui sont distribués sur le marché l’Agriculture et l’industrie agroalimentaire où on ferme les yeux sur les pesticides, la production intensive, l’élevage aux hormones, le taux de sucre dans les boissons, les produits conservateurs ainsi que d’autres améliorants et d’autres produits chimiques... « Monsanto.., je ne te dis pas merci ! »

Les télécommunications avec leurs antennes relais placées en centre urbain qui vont faire des dommages irréversibles à moyen terme, le bâtiment et les travaux publics qui ne respectent pas les normes internationales les plus élémentaires.

La population qui a goûté au péché de luxure à travers les prêts bancaires à l’investissement ,aux facilitations d’octrois de sommes faramineuses d’argent pour des projets fantoches à travers le CNAC, L’ANSEJ, L’ANGEM et j’en passe... souvent des prêts détournés de leur objet initial pour des achats superflus... et pour la majorité ces sommes ne seront jamais remboursées.

L’accession à la propriété l’AADL, LPP, LSP, etc… pour des milliers d’Algériens que je trouve à la rigueur acceptable pour certains et pas pour d’autres qui sont propriétaires de plusieurs biens aux noms de leurs familles (ascendants et descendants etc...)

Des élus qui ont la double casquette de corrompus et corrupteurs pour un poste dans le sérail du gouvernement et qui drainent des sommes faramineuses quand il ne s’agit pas de milliers de mètres carrés de terrains viabilisables ou d’hectares de terrains agricoles. Des citoyens qui ne respectent pas le code de la route et qui donnent un billet par ci pour un feu rouge grillé et un autre par là pour un excès de vitesse et d’autres qui jouent du coude pour une photo à côté d’un ministre ou d’un wali pour le prestige ou des passe-droits.

Des pollueurs qui se plaignent toujours de la saleté et qui sont les premiers à jeter leurs canettes de coca et bouteilles d’eaux par la fenêtre de leurs voitures ou qui mettent leurs ordures ménagères devant la porte du voisin quand ils ne les jettent pas directement par la fenêtre...je pourrais continuer comme ça pendant des heures mais je préfère m’arrêter puisque tout ça c’est du réchauffé ça a été dit et redit à moult reprises...ou je veux en venir c’est très simple, j’ai juste une question à vous poser...yatnahaw gaa ou natnahaw gaa ..?!! Je préfère nathasbou gaa ou natsagmou gaa ?!





Ahmed Benmeghrouzi

