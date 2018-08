Chronique d’un viol : Selsabil raconte !

Je me présente, je m'appelle Selsabil, j’aime mon prénom parce qu’il est le symbole de la charité et ça se prononce comme le nom de cette association Selsabil qui aide les enfants orphelins durant l’aïd El Adha. Cet aïd que je ne vais pas le fêter avec ma famille et je serais ambassadrice de l'Au-delà, malgré moi, de tous les enfants de mon pays kidnappés et violés…

J’ai 9 ans, je viens juste de les faire, et je suis très contente parce que mes parents ont promis de m’acheter de beaux vêtements et une belle paire de sandales à perles noires, et j’étais encore emporter de joie quand j’ai appris que je vais pour la première fois accompagner mon père au ‘’souk’’ pour acheter notre mouton de l’Aïd.

J’étais remplie de joie au point où je me voyais déjà en classe entrain de raconter à mes camarades comment j’ai passé mes vacances à la mer, la chaude journée de l’aïd avec toute la famille là au complet en train de faire du barbecue et partager les sourires .Ce jour-là, j’étais la plus jolie fille de la famille , avec ma robe toute blanche, et ma coiffure dorée, mon sac était rempli de monnaie, et ma poupée que j’ai acheté avec mon propre argent ! La journée commence à faire ses adieux, j'étais tellement fatiguée que je me suis endormie sur le tapis du salon.

Paralysie de sommeil, entre rêves et réalités, je me réveille et j'entends un bruit de pas devant la porte de mon domicile, déstabilisée de peur quand j’ai vu mon agresseur, j’ai crié, crié mais personne ne m’entendait, j’étais trop loin. Mon boucher en pleine agression, il me viole, un bourdonnement m'enveloppait, je me sentais finie, une forte pression sur ma poitrine, quelque chose enserrait mon cou. Je n’arrivais plus à respirer, j’ai voulu m’enfuir, mais hélas ! J’étais fini tout était terminé. Il m’a violé, il m’a tué… comme les autres de mon âge qui sont parties avant moi à la fleur de l’âge !

Avant de partir dans l’autre vie, et vous dire adieu à jamais, je tiens à vous remercier tous et toutes pour votre solidarité qui a chauffé mon cœur et qui témoigne de la grandeur des algériens qui luttent pour l’Algérie sans ‘’violeurs d’enfants’’. Mais je tiens à éclaircir déjà le contexte dans lequel cet acte horrible a été commis contre moi.

Il a abusé de mon corps de mon honneur.., j’ai pleuré, sollicité et supplié mon agresseur, mais cet impitoyable animal m’a fait taire pour l’éternité ! Oui, j’ai voulu fêter l’aïd avec mes parents et mes amies et mes voisins mais mon agresseur a mis fin à mes rêves, à mes joies et à ma vie entière !

C’est la raison pour laquelle, moi, Selsabil, innocente enfant de 9 ans, assassinée lâchement quelques jours avant l'aïd El Adha et tous ceux qui m’ont soutenu demandons que la peine de mort soit appliquée et que justice soit faite pour moi et pour les autres avant moi !