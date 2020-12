Cherif Mellal ‘’menace’’ pour Matoub Lounès

Quel nom portera le nouveau stade de Tizi-Ouzou ? La question revient souvent ces derniers temps du côté de la ville des genêts. Pour le président de la JS Kabylie (berbériste convaincu), le stade portera le nom du chanteur kabyle, Matoub Lounes, et cette question est indiscutable. En choisissant le mot ‘’indiscutable’’, Cherif Mellal, connu pour ses prises de position ‘’irréfléchies’’, tente d’impliquer politiquement les supporters de la JSK dans une affaire qui n’est pas de son ressort. Cette nervosité de Cherif Mellal a pour motivation la circulation d’informations annonçant la baptisation du nouveau stade au nom du défunt feu Mohand Cherif Hannachi, une personne que Cherif Mellal ne porte pas dans son cœur. La preuve en est : Mellal a boycotté les funérailles de l’ex-patron de la JSK. Cette rancune a poussé le président de la JS Kabylie à mettre en garde les autorités de l’Etat contre une telle tentation de baptiser le stade au nom de son ennemi juré. Pour l’ancien joueur de la JSK, Ali Fergani, Matoub Lounès est dans une liste de noms qui peuvent aspirer à porter le nom du futur stade. Il y a Amirouche, Abane Ramdane et pas mal d’autres personnalités. ‘’Je suppose que le ministère de la Jeunesse et des Sports aura son mot à dire’’, avait-il déclaré. Ajoutant :’’je sais que le journaliste Mustapha Mazouzi œuvre pour que ce soit Matoub Lounès. Cependant, Fergani pense que les dirigeants de la JSK font quand même beaucoup d’erreurs et que Chérif Mellal a besoin d’être conseillé. ‘’Actuellement, le porte-parole de la JSK, c’est Chérif Mellal. J’ai l’impression que Mellal s’est un peu séparé des enfants du club et des compétences qui peuvent apporter beaucoup’’, avait-il précisé. Quant à la baptisation du stade, Fergani avait dit qu’il n’y a pas que Matoub Lounès, défendu par Mellal, il y’a Abdelkader Khalef, celui qui a sorti la JSK de Tizi-Ouzou pour lui donner une renommée nationale et internationale. Mais reste le nom ‘’unificateur’’ ; Cherif Hannachi qui mérite, lui aussi, que son nom soit donné à un édifice sportif à Tizi Ouzou ou ailleurs. Des bruits de couloir ont laissé entendre ces derniers jours qu’il y aurait eu un accord de principe de la part des autorités dans ce sens soutenu par les gens de la région, ceci dit et jusqu’à présent, aucune institution officielle n’a confirmé l’information.