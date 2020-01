Cherif Mellal fortement contesté !

Les supporters de la JSK, se sont remontés contre le président Chérif Mellal, demandant ainsi son départ, tout en affirmant que leurs joueurs n’ont pas le niveau pour prétendre à un titre cette saison. En effet, Cherif Mellal ne fait plus l'unanimité, son projet est remis en cause par les supporters depuis le limogeage du technicien français Franck Dumas. Ce dernier avait pourtant fini à la 2e place du championnat, permettant à la JSK de retrouver la compétition africaine. Les supporters reprochent au président sa gestion approximative durant la période du mercato. La libération des joueurs-clés à l’instar de Benaldjia, Benkhlifa et Chetti a eu comme effet immédiat de déséquilibrer l’effectif. Des revers consécutifs qui font creuser le fossé entre les supporters et les dirigeants, notamment Cherif Mellal dont le projet est de plus en plus décrié. Le public voulait un renfort durant ce mercato et force est de constater que la direction a du mal à répondre aux attentes. Les joueurs recrutés lors de ce mercato ne sont pas encore "prêts" pour figurer sur les papiers de l’entraîneur kabyle.