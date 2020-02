Chérif Mellal demande pardon aux supporters !

Le président de la Jeunesse Sportive de Kabylie (JSK), Chérif Mellal a rompu vendredi le silence face aux attaques qui le ciblent depuis quelques jours de la part de supporters du club kabyle dont certains réclament son départ eu égard aux contre performances enregistrées notamment la double élimination de la coupe d'Algérie et de la ligue des champions d'Afrique. En effet, dans une lettre adressée aux supporters de la JSK, Chérif Mellal a déclaré "J’adresse cette lettre aux vrais supporters de la JSK, ceux qui, comme moi ; sont jaloux des couleurs jaune et vert ; ceux qui, comme moi, portent ce club dans leur cœur avec sincérité et dévouement ; ceux qui, comme moi, aiment ce club pour ses valeurs d’identité et non pas juste pour son palmarès éloquent. Je tiens avant tout à présenter mes sincères excuses suite aux derniers événements néfastes pour le club et son image de marque. Je présente mes excuses aux vrais supporters du club que j’ai pu offensés.