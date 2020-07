Chengriha confirmé au poste de chef d'état-major de l'ANP

Le général de corps d'armée, Said Chengriha, promu jeudi par le président Abdelmadjid Tebboune, a été confirmé au poste de chef d'Etat-major de l'ANP, a annoncé vendredi 3 juillet un communiqué du MDN. Général-major, Said Chengriha a été nommé le 23 décembre dernier en qualité de chef d'Etat-major de l'ANP, à titre intérimaire, après le décès d'Ahmed Gaid Salah. Jeudi, à l'occasion de la cérémonie de remise des grades et des médailles à des officiers de l'ANP, qui s'est déroulée au Palais du peuple, sous la présidence du chef de l'Etat et ministre de la Défense nationale, le général Said Chengriha a été promu au grade de général de corps d'armée.