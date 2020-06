Chemseddine autorisé à revenir sur Ennahar TV

L’Autorité de régulation de l’audiovisuel (ARAV) a décidé de réduire la sanction infligée à l’émission « Insahouni » diffusée sur Ennahar TV à une suspension provisoire, suite à la demande formulée par cette chaine de revoir le degré de la sanction, a indiqué l’ARAV dans un communiqué. L’ARAV a accédé à la demande de réduire la sanction initialement infligée à l’émission « Insahouni » présentée par cheikh Chemseddine en la ramenant à une suspension provisoire après la première décision de suspendre définitivement l’émission et son présentateur qui a contesté la fatwa autorisant d’avancer la remise de la zakat El Fitr du fait du Covid-19, émise par la commission de la Fatwa relevant du ministère des Affaires religieuses, lit-on dans le communiqué de l’ARAV. L’ARAV a indiqué que sa décision précédente avait été dictée « par le souci de préserver et de se conformer au référentiel religieux national, tout en respectant la divergence mais pas au détriment de l’ordre public et de la bonne conduite », précise la même source. La même autorité a indiqué avoir été saisie par la chaîne Ennahar TV pour « une révision du degré de la sanction », avançant pour motifs les sanctions infligées par l’ARAV à d’autres chaînes de télévisions ayant fait l’objet de « dépassements juridiques et moraux », et suite aux éclaircissements apportés par le présentateur de l’émission « Insahouni » qui a affirmé « avoir donné uniquement son avis sur le sujet ». A ce titre, l’ARAV a précisé que la chaîne « a réaffirmé son engagement à contrôler le contenu de ses programmes de façon à servir la profession et l’intérêt public ».