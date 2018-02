Chef de service et soumissionnaire !?

Moul Firma est passé, hier, près d’une Direction exécutive de la wilaya de Mostaganem. Il a aperçu un chef de service en train de donner un dossier à une personne dans un véhicule de marque Seat. Par curiosité, Moul Firma s’est approché du véhicule et a reconnu le conducteur qui s’est avéré être un entrepreneur. Suspicieux toujours, Moul Firma appelle par téléphone un ami qui travaille dans le secteur des travaux publics et lui a demandé s’il connaissait ce chef de service. L’homme répondit que oui ; ce chef de service remplit les cahiers de charges retirés par les soumissionnaires moyennant des sommes d’argent. Parfois, dit-il, quand le projet concerne sa Direction, le chef de service fait en sorte que l’entrepreneur obtient le marché contre un pourcentage du projet. Et c’est lui qui prépare le dossier de soumission et non pas l’entrepreneur qui met seulement son cachet humide. L’ami de Moul Firma a révélé que ce fonctionnaire a amassé une fortune quand sa Direction lançait beaucoup de projets, mais maintenant, dit-il, il se contente de quelques sous collectés ici et là.