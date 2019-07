Cheb Mami retourne à Saïda

On apprend par des citoyens de la ville de Saida que Cheb Mami va animer un gala musical ce jeudi 25 juillet dans sa ville natale organisé par la wilaya en grandes pompes. Cheb Mami, fils de la ville, issu d’un quartier populaire pauvre ne s’est jamais produit à Saida. Pire, même quand il était attendu en 2011 par toute la population saidienne, il leur a faussé compagnie. Ce retour aujourd’hui de l’enfant terrible de Saida pose de nombreuses questions aux observateurs de la ville. Est-ce que suite à la faillite financière et politique que Mami retourne au bercail pour se refaire une santé ou bien essaie t-il de remonter la pente à partir de Saida où il se sentirait chez lui et ne craindrait pas l’hostilité du public qu’il considère comme acquis ?