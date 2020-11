Chanegrahia présente ses condoléances à la famille de feu Bouregaa

Le général de corps d'Armée, Saïd Chanegriha, chef d'état-major de l'Armée nationale populaire a présenté, en son nom et au nom de l'ensemble des personnels de l'ANP, ses condoléances à la famille et aux proches du moudjahid Commandant, Lakhdar Bouregaa, décédé mercredi à l'âge de 87 ans, a indiqué jeudi le ministère de la Défense nationale dans un communiqué. "Suite au décès du Moudjahid Commandant, Lakhdar Bouregaa, dans la soirée du mercredi 4 novembre 2020, Monsieur le Général de Corps d'Armée Saïd Chanegriha, Chef d'Etat-major de l'Armée nationale populaire, présente en son nom et au nom de l'ensemble des personnels de l'Armée nationale populaire, ses sincères condoléances et sa profonde compassion à la famille du défunt, priant Allah, Le Tout-Puissant, d’accorder au défunt Sa Sainte Miséricorde, de l'accueillir en Son Vaste Paradis parmi les martyrs et les saints et d'octroyer à sa famille et ses proches tout le courage et la force en cette dure épreuve", précise la même source. "A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons", conclut le communiqué.