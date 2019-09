Après une longue éclipse, Chakib Khelil est de retour sur les réseaux sociaux. Il a animé un live-vidéo ce jeudi 19 septembre consacré aux attaques au drone menées contre des installations pétrolières en Arabie saoudite et leur impact sur les prix du pétrole. Chakib Khelil a quitté l’Algérie en février dernier, peu avant l’éclatement du Hirak. Il se trouve actuellement aux Etats-Unis. Son nom est cité dans plusieurs affaires de corruption liées aux hydrocarbures. La Cour suprême algérienne avait émis en août dernier un mandat d’arrêt à l’encontre de l’ancien ministre de l’Énergie Chakib Khelil, dans le cadre du réexamen des affaires dites Sonatrach I et II. L’ex-ministre proche du président déchu Abdelaziz Bouteflika a été cité, au mois d’avril 2019, dans deux enquêtes judiciaires ouvertes par la Cour suprême sur « une infraction à la réglementation des changes et des transferts de capitaux vers et depuis l’étranger », et la « signature par Sonatrach de deux contrats en infraction de la loi avec des partenaires étrangers ». Chakib Khelil fait l’objet d’enquêtes sur la corruption, la dilapidation de deniers publics, l’infraction à la législation et à la réglementation des changes et des mouvements de capitaux de et vers l’étranger. L’ancien ministre de l’Énergie et des Mines, de 1999 à 2010, n’a pas répondu à la convocation émise par la Cour suprême le 23 avril dernier. Suivant la procédure judiciaire, un mandat d’arrêt aurait été délivré le 6 août contre l’ancien directeur général de Sonatrach, précise la même source.