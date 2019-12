Cevital victime d’une ‘’machination’’ ?

Le groupe industriel de la première fortune algérienne a tenu à clarifier certains points relatifs au procès du PDG, Issad Rebrab auprès de l’opinion publique. En effet, dans un communiqué rendu public ce samedi 28 décembre; le groupe industriel agro-alimentaire, propriété d’Issad Rebrab a apporté certaines « clarifications » concernant son procès ; mais également sur les accusations portées contre lui ainsi que les procédures judiciaires entamés et en-cours. Ainsi, le communiqué explique tout d’abord que Issad Rebrab fait l’objet « d’accusations injustes » dans l’affaire EvCon Industry. Le groupe, composé de 27 filiales; dément tout recours aux pratiques de « surfacturation et d’usage de faux ». Il souligne en outre que les bénéfices dégagés par ses activités grâce à « la bonne négociation lors de leurs achats » sont « réinvestis de manière permanente ». Le communiqué précise que EvCon Industry, est « un projet d’envergure inédit en Algérie », qui se traduit par « deux centres de fabrication de membranes hydrophobiques de 3e génération; couvertes par 189 brevets, et utilisant une technologie révolutionnaire ». Cette dernière permet de produire une « eau ultra pure destinée à l’industrie pharmaceutique, l’industrie des semi-conducteurs et l’industrie agro-alimentaire ». Des déclinaisons sont également valables avec ce projet qui permet de développer diverses activités industrielles; à l’instar du « traitement des eaux usées de l’industrie chimique, de l’industrie du pétrole et du gaz ou encore du dessalement d’eau de mer ». Selon le groupe de Rebrab, il s’agit encore de « prototypes conçus exclusivement et uniquement pour EvCon Industry; acquis sur fonds propres et sans aucun crédit bancaire » par l’entreprise familiale, en vue de réaliser des centres de production, en partenariat avec « 8 sociétés de renommée mondiale; dont des sociétés allemandes, sud-coréennes, italiennes, ou encore suisses ». Le communiqué poursuit, en réfutant les accusations portées à l’encontre du Groupe Cevital, faisant état de « fausse déclaration » et assure détenir les preuves et les justificatifs nécessaires pour faire « éclater la vérité et rétablir l’innocence de Issad Rebrab; et par la même occasion, celle de la société EvCon Industry », entachée par cette affaire. Selon ledit communiqué, « il s’agit d’une machination orchestrée et fomentée par des éléments de l’ancien régime »; qui auraient selon la même source « instrumentalisé des fonctionnaires de l’Etat, dans l’objectif de bloquer Cevital et nuire à son patron ».