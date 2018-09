Ces sénateurs qui défendent les corrompus !

A voir l’action de protestation de certains sénateurs, qui ont boycotté, hier, la cérémonie d’ouverture de la session parlementaire pour prêter main forte au sénateur corrompu, j’ai peur de conclure que tous nos politiciens ou presque sont corrompus !

L’arrestation populaire de leur collègue, le sénateur de Tipasa, Malik Boudjouher en flagrant délit de corruption, actuellement en détention, prive automatiquement ce sénateur de son immunité parlementaire, comme le stipule l’article 128 de la constitution. Cette constitution qui a été révisée et votée par ses sénateurs et qu’ils devraient appliquer au lieu de la contourner au profit de leur collègue et influencer l’assemblée.

Ainsi, tout est clair aujourd’hui, du moment où des sénateurs défendent des corrompus, le changement n'est pas visible dans le projet de la lutte contre la corruption, malgré les instructions du Président de la République, qui, par contre lui, était clair dans ses déclarations’’ Personne ne sera épargné par la lutte contre la corruption !’’Et du coup la question revient à la bouche de ce citoyen - ,qui suit avec attention le feuilleton horrible du Bouchi, qui fait tomber , des généraux, des hauts responsables et des fils de ministres et fait tomber encore des sénateurs, députés et des chefs de partis politiques. Où est passé l’OCRC (Office central de la répression contre la corruption) ? La réponse ne peut se trouver que dans les hémicycles du parlement et du Sénat qui n’ont posé la question à qui de droit, sauf que demander des augmentations dans le salaire ou plus de prestiges, ils n’oseront pas à lever les deux bras ; et ils l’ont fait plusieurs fois !

Comment se fait-il que des élus sensés défendre l’intérêt du pays et des citoyens de toute menace qui met sous risque la stabilité sociologique et sécuritaire du pays, défendent et appuient des corrompus qui s'avèrent injustes envers ceux qui l’ont élu ?

La corruption est plus dangereuse que le terrorisme, si ce n’est pas elle-même un terroriste en costume et cravate avec une immunité, en toute liberté sans crainte d’être arrêté par les services de sécurité. Aujourd’hui, Ils viennent avec le sang-froid, pour interrompre les procédures engagées contre leur collègue qui a été pris main dans le sac pour un pot de vin de 500 millions de cts. Un coup de main fort pour ce Sénateur ? Mais qu’en est-il pour ce petit corrompu de la daïra ou de la commune qui a été arrêté et emprisonné pour une maudite somme de 5000dinars ? Alors messieurs les sénateurs qui défendent cet élu qui touche plus de 30 millions de cts par mois et se corrompe, justifiez votre ‘’deux poids de mesure ‘’contre ce petit salarié de 18000donars par mois !’’

L’Algérie est menacée par ses élus, lorsque les gens se défendent eux-mêmes et défendent leurs intérêts et s’en foutent des autres algériens lambdas, c’est pourquoi un petit boucher de Palestro est devenu un milliardaire ! Il n’est pas tombé du ciel, c’est les corrompus comme votre sénateur et les autres corrompus, ministres, fils de ministres, walis et gradés qui l’ont fabriqué.

"Le fait de faire des chantages grâce à la levée de vos mains ne fera pas changer les choses, mais soyez sûrs qu’il ne va pas freiner l’avancée du train de l’Algérie parce que tout le monde est convaincu que tôt ou tard vous entreriez vos mains dans vos poches ! Et pour conclure, le hasard a voulu que 40 sénateurs boycottent la session parlementaire pour défendre le sénateur corrompu, à l’image d’ALI Baba et les 40 voleurs !