Ces maladies qui refont surface !

Rien n'est jamais acquis en matière de santé. Il y a vingt ans, sous nos latitudes, on pensait être débarrassé de la tuberculose pourtant, après une certaine période de répits, elle regagne du terrain depuis 1993 et elle ne revient pas seule ! Certains spécialistes vous diront qu’il vaut mieux, parler d'un ralentissement du recul de la maladie cependant que, certains changements sociétaux donnent un second souffle aux agents pathogènes comme celui de la tuberculose. Quand il est question de santé et de paix, reconnaissons qu’elles passent avant tout alors, cassons les tabous ! En outre, les infections par le VIH (le virus du sida) favorisent le développement des bacilles de la tuberculose dans la mesure où ceux qui en sont atteints ont des problèmes immunitaires. Enfin, la tuberculose touche surtout les plus démunis : mauvaises conditions de logement, de nutrition, d’éducation sanitaire, marginalisation au niveau de certains citoyens vivant dans la zone éparse. Vous me direz nous avons des ambulances médicalisées et moi, je veux bien rire un petit coup pour éviter de faire un rictus. Combien avez-vous de médecins de campagne ? Combien d’interventions faites-vous dans les zones pauvres déshéritées ? Combiens de médicaments sont en manque ou en rupture de stocks et, leurs prix est il d’abord, abordable ? Montrez nous des statistiques réelles sur la distribution par type des maladies, par tranche d’âge, par répartition géographique, par condition sociale ? Allez chiche ! Expliquez-nous votre recette miracle comment pourront survivre, sans maladie ces millions de citoyens Algériens qui ont glissé vers le bas avec un SNMG de 18000,00 Da et moins avec une monnaie qui se déprécie conjuguée à une inflation des prix ? Certaines maladies infectieuses ont disparu grâce à la vaccination mais, un mode de vie dégradé offre également des conditions propices au développement d'autres maladies comme la rougeole, le cancer infantile. Les signes que la pauvreté est entrain de gagner des pans entiers de la société sont là. Nous le savons, vous le savez, ils le savent et certains feignent faire croire que tout va bien, Madame la Marquise, dans le meilleur des mondes ! Il vaut mieux être riche et bien portant que d’être pauvre et malade, me disait cet ami plein d’humour…