Cerveau : la mémoire à court terme

Des vésicules stockées entre deux neurones permettraient de conserver les informations tout justes enregistrées. Vue de la synapse, cette zone de contact entre deux neurones par laquelle transitent les neurotransmetteurs, des composés chimiques libérés d’un neurone à l’autre pour l’exciter ou l’inhiber. Dans son Traité de la mémoire et de la réminiscence, Aristote répondait en images à une question déjà ancienne : comment nos souvenirs sont-ils stockés dans notre cerveau ? Et où pourraient se cacher ces engrammes, traces biologiques laissées dans notre esprit par nos souvenirs ? Les hypothèses ont été nombreuses, et leur foisonnement n’a pas ralenti avec l’avènement des neurosciences. «À une époque, on a parlé du “neurone grand-mère”», s’amuse Benoît Delatour, chercheur en neurosciences .Une dénomination un peu moqueuse, pour évoquer l’idée que nous posséderions des populations de neurones exclusivement consacrés à reconnaître, par exemple, le visage de notre grand-mère… «On a pensé aussi que l’engramme pouvait être constitué de protéines particulières.

La mémoire biologique repose sur des mécanismes beaucoup plus élaborés que le codage binaire des mémoires numériques. Elle est efficace, pertinente, adaptée au contexte et capable d'oubli. Mais, malgré la plasticité cérébrale, sa capacité de stockage est probablement limitée.

La mémoire biologique, qui permet le stockage des informations, est multiple. Elle est étroitement liée à l'apprentissage, c'est-à-dire à l'acquisition d'informations qui permettent à un individu d'adapter son comportement à l'environnement. Dès 1890, le psychophysiologiste américain William James proposa l'existence d'une mémoire primaire qui maintient temporairement une information dans le cours de la pensée, et d'une mémoire secondaire qui stocke cette information à long terme.

Aujourd'hui, le rôle de la plasticité cérébrale dans la formation, le stockage, le rappel et la reconstruction des souvenirs, leur éventuelle évolution et l'oubli est avéré.

La mémoire de travail est dite à court terme, car elle maintient actives durant quelques secondes ou minutes des informations nécessaires à un raisonnement ou à une opération mentale. Dès que l'opération est terminée, les données présentes dans la mémoire de travail sont oubliées ou stockées dans une mémoire à long terme. Cette dernière correspond au stockage des souvenirs. Ainsi, la mémoire à court terme est celle que nous utilisons tous pour nous rappeler d’une information dans un délai court. Elle est par nature limitée. Par exemple, la durée moyenne de la rétention d’une information dans la mémoire à court terme est de 30 secondes. Le nombre d’éléments que nous pouvons “stocker” simultanément est également limité : il est de 7 éléments +/- 2. C’est ce qu’on appelle l’empan mnésique. Sa première composante est la mémoire sensorielle. Encore plus brève que la mémoire à court terme, sa durée de rétention varie entre une centaine de millisecondes et 2 secondes. Néanmoins, elle permet de garder fidèlement une information récoltée par l’un de nos sens (odorat, ouïe, vue, toucher). La mémoire sensorielle est très sollicitée mais il est difficile d’accéder à ses informations, à cause particulièrement du délai de rétention très court. Si l’information est sélectionnée, elle passe dans la mémoire à court terme, la durée de rétention de l’information est de 30 secondes. Si elle est utilisée, elle pourra être répétée pour la garder plus longtemps en mémoire. Enfin, quand l’information est utile et répétée, elle peut être transférée dans la mémoire à long terme. L’information est alors conservée très longtemps.

Différences entre la mémoire à court terme et la mémoire à long terme ?

La mémoire à court terme diffère de la mémoire à long terme sur plusieurs points. Le premier concerne sa capacité à mémoriser une information. En effet, elle est limitée dans le temps de rétention et dans sa capacité de mémorisation. Au contraire de la mémoire à long terme qui est décrite comme une mémoire quasi-illimitée. L’effet de récence désigne la facilité à rappeler les derniers éléments d’une liste de stimuli. Alors que l’effet de primauté exprime la facilité à rappeler les premiers éléments d’une liste de stimuli. Pour montrer ces effets, les scientifiques ont mis au point une expérience. Elle consiste à apprendre une liste de mots à un sujet et de lui demander de rappeler cette liste. Les scientifiques ont pu démontrer l’existence de l’effet de récence et de primauté lorsque l’on demande au sujet de répéter les mots directement après le travail de mémorisation. A l’inverse, ils l’effet de récence disparaît si le sujet attend 30 secondes avant de restituer la liste de mots. Les chercheurs ont conclu que l’effet de récence était lié à la mémoire à court terme. De plus, l’effet de primauté est intact car l’information est déjà encodée dans la mémoire à court terme puis à long terme. Cela montre que l’effet de primauté est lié à la mémoire à long terme.

Ce qu’il faut retenir de la mémoire à court terme : La mémoire à court terme a une capacité limitée. Son empan mnésique est de 7 +/- 2 éléments. Sa durée est d’environ 30 secondes. Les informations mémorisées passent de la mémoire sensorielle à la mémoire à court terme, puis éventuellement à la mémoire à long terme. Il est donc intéressant d’apprendre à focaliser son attention sur un nombre limité d’éléments à la fois pour améliorer l’efficacité de la mémorisation.