Ce symptôme qui affecte la gravité du Covid-19

L’un des symptômes les plus courants est la perte d'odorat, qui se manifeste dès les premiers jours de l’infection, a établi un chercheur américain. L’étude du professeur de chirurgie Ahmad Sedaghat, de l'université de Cincinnati, a établi que la perte d’odorat était un symptôme précoce de l’infection au coronavirus qui affecte la gravité de la maladie. Les résultats de son étude ont été publiés sur le portail EurekAlert. La perte d’odorat, ou l'anosmie, se manifeste en moyenne le troisième jour de la maladie, selon la recherche menée par le médecin auprès de résidents du canton suisse d'Argovie infectés par le Covid-19. Ce symptôme s'est manifesté chez 61% des patients interrogés.

«Dans cette étude, nous avons également constaté que la gravité de la perte d’odorat était en corrélation avec la gravité des autres symptômes du coronavirus. En cas d’anosmie, d’autres symptômes, essoufflement, fièvre et toux, se manifestaient encore plus», a noté l’auteur de l’étude.

La moitié des patients avaient le nez bouché et 35% souffraient d’un rhume. Ces symptômes se sont révélés communs chez les jeunes malades. Selon M.Sedaghat, le médicament antiviral expérimental remdesivir, développé pour traiter initialement Ebola, semble prometteur pour l’infection au coronavirus. Il a été approuvé d'urgence par la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis pour traiter les patients atteints du Covid-19 gravement malades, car un essai clinique parrainé par les National Institutes of Health (NIH) a montré que les patients avaient un temps de récupération plus court lorsqu'ils prenaient du remdesivir par rapport à un placebo. Les médicaments antiviraux ont toujours fonctionné mieux lorsqu'ils sont administrés au début d’une infection virale. «On suppose que la même chose est vraie pour le remdesivir», explique le docteur Sedaghat. «Notre étude indique qu'une perte d’odorat peut être un indicateur des patients au début de l'évolution de la maladie ainsi que de ceux qui peuvent développer des symptômes plus graves, comme l’essoufflement, plus tard.»