Ce Mokri qui veut arriver à El-Mouradia sur un char ?

Argent, politique et pouvoir font rêver le petit élève du défunt cheikh Nahnah au point où il veut faire tourner la machine militaire en sa faveur, un rêve qui n’a pas duré longtemps et fut mitraillé par le ‘’clash’’ de Gaid Salah , qui profite de la cérémonie à l'honneur des meilleurs lauréats des Cadets de la Nation pour le mettre au ‘’garde-à-vous’’ à la méthode militaire ! Cette nouvelle bourgeoisie politique islamiste qui mange à tous les râteliers, et amasse des milliards par le biais des postes de ministres que les chouyoukhs du MSP ont occupés, s’offrir des investissements touristiques à des milliards et des croisades pour leurs familles dans les pays des chrétiens, veut aujourd’hui faire de la démocratie sur le dos d’un char. L’expérience de leurs amis les frères musulmans d’Egypte n’a pas servi de leçon pour le parti du MSP, qui lance un appel à l’armée nationale populaire pour adopter sa démarche politique ‘’la fameuse transition démocratique’’. Ses politicos en ‘’costumes serrés’’ à l’italienne et barbes taillées au modèle turc, après avoir perdu tout espoir d’intégrer le pouvoir, ils veulent aujourd’hui coute que coute arriver à El-Mouradia sur le dos du char de Ami Salah ..! Ces chefs de partis politiques qui appellent à la démocratie alternative et qui s’accrochent par contre depuis les années 90 à leur fauteuil, aussi longtemps qu'un monarque devrait parler plutôt de ‘’khilafah islamiya’’ et non d’une transition démocratique. Cette démocratie utilisée comme bannière par les amis de Morsi, Erdogan et Aldjazira Tv pour installer un printemps arabe à l’algérienne. On se souvient encore du rôle joué par ce Mokri du MSP dans les pseudos révolutions arabes qui ont déstabilisé la Tunisie et l’Egypte, qui ont détruit la Libye et semé le chaos en Syrie et dans d’autres pays voisins. Rappelons-nous des visites non-stop de Mokri en Tunisie, en Turquie et ses rencontres avec les leaders des frères musulmans en Egypte et en Tunisie et sa dernière visite en 2016 quand il s’est rendu à Istanbul où il a prononcé une déclaration en hommage rendu à un chef des Frères musulmans, l’Egyptien Mohamed Mahdi Akef, condamné, en 2015 en Egypte à la prison à vie et décédé en Egypte et il a placé même sur sa page Facebook la vidéo de cet hommage. Mais pour ces politicos lynchés politiquement par le peuple avec une popularité au rouge, tous les moyens sont bons pour capter les voix des algériens, même s’il le faut jouer avec le feu et induire le militaire dans leur jeu, quitte à déstabiliser le pays, avec leur nouvel album « Après moi le déluge » ils s’en foutent des suites de leurs pleurnichements ! Après la mise en garde du vice ministre de la défense de s’éloigner et de laisser l’armée en dehors des enjeux politiques et de s’occuper de leur cuisine, tous les autres partis politiques et les intellectuels du pays se sont mis d’accord sur la manœuvre dangereuse du MSP, d’impliquer l’ANP dans le changement politique, et l’appel d’Abderrezak Mokri est une attitude irresponsable venant surtout d’un homme de tendance ‘’frères musulmans’’. Il est clair maintenant que le tapage mené par le "businessman" Mokri, très connu pour son leadership, requis depuis qu’il militait au sein des frères musulmans ne va le conduire nul part sauf s’il veut suivre le chemin de son leader égyptien Morsi à El Harrach et il n’est pas trop loin de cette destination au cas où ‘’Ami Salah’’ use de tous ses droits pour le poursuivre en justice pour incitation de l’armée à la rébellion. Mais encore une fois, Mokri, a démontré avec le temps que tous ses blablas et ses discours sur la démocratie ne sont encore que des vents de sable qui n’aveuglent que ceux qui ne le connaissent pas.