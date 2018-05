Cap sur les exportations

La destination ‘’Algérie’’, a fini par attirer les partenaires étrangers, séduits par les nombreuses et riches potentialités d’un marché prometteur en leader régional incontestable. La foire internationale d’Alger, est devenue le puissant baromètre de l’économie nationale, la forte présence en force des opérateurs nationaux et étrangers révèle en cette 51ème édition, tout l’intérêt accordé au processus des réformes destiné à enraciner l’économie alternative, compétitive et exportatrice de biens. Dans le cadre de la stratégie nationale quinquennale des exportations en cours de finalisation et entrant en vigueur en 2019, les bases d’une économie exportatrice, qui a commencé à porter ses fruits, sont jetées pour «revisiter le dispositif d’accompagnement des exportateurs» et sérier les créneaux porteurs dûment identifiés lors de la consultation du ministère du Commerce et des opérateurs nationaux dans les secteurs clés de l’industrie agroalimentaire, les produits agricoles et pharmaceutiques, les matériaux de construction, le papier et l’électronique. Fondamentalement en rupture avec les schémas éculés du «marché de consommation», les réformes engagées postulent à un rôle de catalyseur au Maghreb et en Afrique et à l’émergence d’un «partenariat gagnant-gagnant».La rupture salvatrice avec le modèle de la rente pétrolière, aux limites reconnues à la faveur de la crise financière durable, a fini par appeler à la consolidation d’un partenariat national engagé dans la bataille de la croissance, de la diversification de la production nationale et de l’investissement productif dans les secteurs hors hydrocarbures. Cette nouvelle réalité a été abordée par le Premier ministre, affirmant que la tenue de la Foire d’Alger «confirme que l’économie algérienne est diversifiée et n’est pas uniquement pétrolière, comme il est dit ici et là».