Canicule et Covid-19: conseils contre les fortes chaleurs

Une canicule s'installe en ce début de mois d'août avec de très fortes chaleurs annoncées pendant plusieurs jours. C'est quoi la canicule ? A partir de combien de degrés ? Brumisateur, ventilateur, clim : comment se rafraîchir sans risque en pleine pandémie de coronavirus ? Dormir la nuit ? Conseils. Une canicule est annoncée . Les températures commenceront à grimper dès jeudi. Les personnes âgées sont très vulnérables aux fortes chaleurs et une attention particulière devra leur être portée dans le contexte de circulation active du virus de la COVID-19.

Canicule et Covid-19 : quelles particularités ?

La canicule est associée à de très fortes températures la journée comme la nuit pendant une période prolongée, habituellement d'au moins 3 jours consécutifs. Sur le plan météorologique, c'est le caractère exceptionnel des températures nocturnes élevées qui marque la durée d'un épisode de canicule..Les fortes chaleurs augmentent le risque de complications en cas d'infection Covid-19. Les personnes peuvent être atteintes d'une infection par le Covid-19 et/ou d'une pathologie liée à la chaleur en même temps. La déshydratation, déjà fréquemment associée à l'infection par le Covid-19 (via la fièvre, les pertes digestives), ne pourrait être qu'aggravée par un contexte de vague de chaleur. Un coup de chaleur peut se surajouter à l'infection par le Covid-19 chez les personnes dont le système sudoripare est défaillant (personnes âgées, insuffisants cardiaques, personnes souffrant de pathologies du système nerveux central, de diabète et/ou prenant des psychotropes. Il est encore plus essentiel de limiter l'impact sanitaire de l'exposition à la chaleur pour réduire notamment le fardeau du recours aux services d'urgence hospitalière ou médicale en pleine pandémie. Il faut donc appliquer tous les conseils fraîcheur (listés ci-dessous) tout en ayant en tête les spécificités du moment liées à la pandémie de Covid-19 .

Ventilateurs et Covid-19

Le risque de dispersion du virus SARS-CoV-2 lors de l'utilisation d'un ventilateur a conduit le Haut Conseil de la Santé Publique à retirer le ventilateur des affiches officiels diffusées pendant les épisodes caniculaires et à repréciser les modalités d'utilisation de ces appareils (voir l'affiche présentée ici). La brumisation notamment par injection de fines gouttelettes d'eau avec une forte vitesse, apporte du confort en temps de forte chaleur et peut être utilisée sans problème. Le ventilateur individuel pour une personne seule dans une pièce ne pose pas de problème non plus. Il ne doit pas être utilisé en collectif dans un endroit clos.• Pour aérer sans risque : les autorités sanitaires recommandent d'ouvrir en grand les ouvrants de la pièce tout en fermant la pièce (porte fermée avec boudin de bas de porte) au moins trois fois par jour pendant 15 minutes, tôt le matin (tant que la température extérieure est inférieure à celle de l'intérieur) et la nuit si la sécurité est assurée.

• Attention : Le paracétamol fréquemment utilisé à visée symptomatique dans l'infection par le Covid-19 est contre-indiqué en cas de coup de chaleur car inefficace et potentiellement délétère (aggravation de l'atteinte hépatique/des troubles de la coagulation).

Comment se rafraîchir en cas de canicule ?

En pleine canicule, des gestes simples permettent d'éviter les accidents. Il faut se préparer AVANT les premiers signes de souffrance corporelle.

•Buvez beaucoup d'eau sans attendre d'avoir soif : lorsqu'il fait chaud, votre corps transpire plus que d'habitude et vous risquez de vous déshydrater. N'hésitez pas à avoir toujours votre bouteille d'eau à portée de main, pour boire jusque deux litres d'eau par jour ! De même, évitez les boissons diurétiques (thé, café, soda) ainsi que l'alcool qui favorise la déshydratation.

•Mouillez-vous (brumisateurs, serviettes mouillées...) : pour faire baisser la température du corps, pensez à le mouiller plusieurs fois par jour, au moins le visage et les avant-bras. Vous pouvez aussi humidifier vos vêtements.

•Mangez suffisamment et ne buvez pas d'alcool.

•Préférez les lieux frais (pour maintenir une température fraîche dans votre logement, pensez à fermer les fenêtres et les volets le jour et à les ouvrir la nuit. Vous pouvez aussi en profiter pour passer quelques heures à la bibliothèque, au cinéma, au centre commercial ou encore au musée, car ces lieux sont souvent climatisés).

•Limitez les efforts physiques.

•Évitez de sortir aux heures les plus chaudes et passez plusieurs heures par jour dans un lieu frais.

•Utilisez un climatiseur en faisant attention à la température. Il ne faut pas plus de 7 degrés d'écart avec la température extérieure pour prévenir le choc thermique au moment de sortir. De plus, plus la température est froide, plus les maux de tête ou de gorge sont fréquents. Enfin, l'air soufflé par la climatisation doit toujours être dirigé vers le plafond, jamais sur vous directement.

•Rafraîchir la maison : solutions pour garder la fraîcheur. Les premières chaleurs arrivent en France en ce début d'été ! Pour se protéger et supporter la hausse des températures, il est impératif de garder la maison fraîche. Voici les astuces à adopter sans clim.

Bien dormir quand il fait trop chaud

Plus de 35°C la journée, pas moins de 25 la nuit, et la température de la chambre qui ne veut pas descendre… Bien dormir dans ces conditions relève du défi. En effet, le corps a besoin d'être dans un environnement frais pour accéder au repos, et reste en alerte lorsque ce n'est pas le cas : le sommeil est alors plus léger, et les réveils plus fréquents. Quelques gestes simples permettent pourtant d'améliorer la situation : Comment bien dormir quand il fait chaud ? On redoute tous l'arrivée de fortes chaleurs pour notre sommeil. Difficile effectivement de trouver le sommeil lorsqu'il fait chaud. Utiliser la ventilation ? Mouiller ses draps ? Conseils pour bien dormir pendant les fortes chaleurs et garder un lit frais.

Alimentation, boisson et canicule : les bons choix

Pas trop de glaçons dans votre limonade, moins de sel mais plus de sorbets... On vous explique comment bien vous hydrater lorsque l'atmosphère devient suffocante. Boire plus ? Boire très frais, voire glacé ? Manger des salades ? Des soupes froides ? Des fruits riches en eau ? Alors, quels boissons et aliments privilégier pendant les grosses chaleurs ? Zoom sur les bons réflexes !

Quels sont les risques de la canicule ?

• Coup de chaleur

Le coup de chaleur ou "hypothermie" correspond à une surchauffe de l'organisme : celui-ci n'arrive plus à faire face à l'augmentation de la température interne liée aux fortes températures. Il touche surtout les sportifs, mais aussi les personnes âgées, les travailleurs en extérieur et les jeunes enfants pendant les pics de chaleur. Cela concerne également les adultes qui restent trop longtemps dans des pièces confinées et mal ventilées. Par exemple, rester des heures dans une voiture ou dans un RER en pleine chaleur présente un gros risque.

•Crampes musculaires au niveau des bras, des jambes, du ventre...

•Agressivité inhabituelle, confusion mentale, convulsions, perte de connaissance,

•Somnolence anormale,

•Peau anormalement chaude, rouge et sèche,

•Maux de tête,nausées, soif intense.

•Fièvre supérieure à 39°c.

•Hyponatrémie

Pour les personnes âgées, les patients atteints de maladies chroniques (insuffisance rénale, cardiaque, hépatique, respiratoire, diabète, cancers...), les patients qui prennent certains médicaments (diurétiques, neuroleptiques, antidépresseurs) : l'hyponatrémie (diminution de la concentration de sel dans le sang) est un risque majoré en cas de fortes chaleurs. Pour les personnes à risque : ne pas dépasser un apport de 1.5 litres d'eau en plus d'aliments riches en eau, manger équilibré, éviter les sorties extérieures aux heures les plus chaudes et voir avec le médecin en cas de suivi d'un régime appauvri en sel. Certaines personnes ne doivent pas boire plus d'un litre et demi d'eau par jour, même en cas de fortes chaleurs et de canicule. Au risque sinon de présenter une hyponatrémie, une complication grave souvent méconnue.