Cancer du sein : les hommes également concernés

Le cancer du sein, très répandu chez les femmes, touche aussi les hommes. Chaque année, 550 d'entre eux environ sont atteints par la maladie. Plus rare que chez la femme.

Alors que le cancer du sein est le plus souvent diagnostiqué chez la femme, il touche aussi les hommes pour environ 1% des cas en France. Même si leurs seins ne sont pas développés comme les femmes, les hommes possèdent également du tissu mammaire. Les symptômes du cancer du sein sont similaires à ceux de la femme. Il peut s'agir d'une masse dure et indolore, d'un écoulement ou saignement du mamelon, d'une douleur au sein ou d'un mamelon inversé. Certains facteurs de risque connus comprennent les antécédents familiaux de cancer du sein, l'exposition à la radiation mais aussi la cirrhose. Un cancer diagnostiqué à un stade avancé : Certains symptômes restent difficiles à identifier du fait que ce cancer atteint peu les hommes. Une boule peut faire penser à un kyste anodin. Le cancer du sein ne concerne que 0,5% des cancers chez l'homme. De plus, il est généralement diagnostiqué à un stade avancé. Franck, un informaticien français, atteint du cancer du sein a été diagnostiqué à 41 ans. Il explique dans Le Figaro : « Un soir chez moi, j’ai senti une boule indolore au niveau de mon sein gauche. Sur le coup, je ne me suis pas inquiété, j’ai pensé "on verra demain" ». Le médecin lui dit que ça peut être un kyste mais il lui propose de faire une mammographie. Les résultats montrent une tumeur cancéreuse de 2 centimètres par 1,5. Le diagnostic s'établit en moyenne vers 60 ans. Selon le stade du cancer, le patient peut subir une mastectomie qui consiste à exciser le sein touché par le cancer. Lorsque ce dernier a eu le temps de se propager (métastases), des séances de chimiothérapie sont également prescrites au patient. Des séances de radiothérapie permettent ensuite d'utiliser les rayons pour détruire ou endommager les cellules cancéreuses.