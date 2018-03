Canal bliss interrompt l’Entv de France !

Pas la peine de vérifier le câblage et le raccordement de votre décodeur à votre parabole ou à votre modem, si vous venez de rater la série des Feux de l’Amour, en raison de l’écran noir s’affichant à la place de TF1. L'impensable est arrivé ! Pas en matière de passions, intrigues et trahisons, de la saga que beaucoup parmi les 40 millions de pirates suivent religieusement, au vu de l’incalculable nombre d’années et de muezzins passées aux côtés des comédiens de l’infinissable feuilleton depuis que l’algérien s’est branché à la parabole en 89 avec l’alibi de mieux s’informer. Il s’agit en fait d’une attitude désinvolte, mais de la part de la fameuse chaine, Canal bliss, qui ne fait que défendre ses intérêts en coupant le signal à TF1 à la suite de l’arrivée du contrat de cette dernière à expiration. Au pays ennemi des chouhadas, on ne lésine pas sur la loi, même s’il est question du devenir de leur ENTV française. Au pays de nos retraités commis d’Etat, l’on ne vous fait pas passer un match volé, le plus normalement du monde et devant le concert des nations et de toutes les télévisions du globe, pour mieux endormir le gâchis. Il n’y a pas eu disparition de Tata Najoua à la suite de début de blague sur feu Chedli Allah yarhmah. Les légendes de photos et de vidéos aux 20 heures, ne renseignent pas sur des sujets à côté de la plaque. L’interruption intempestive du programme justifiée par la fameuse excuse du en dehors de notre portée, n’a pas sa place. Le caméraman et le réalisateur passant à l’antenne la téléspeakerine prise à son insu en train de se faire une beauté, n’existent pas. On ne licencie pas un journaliste qualifiant de chose sérieuse, le passage de l’actualité politique au Mouloudia d’Oran ayant mené 2 à 1 devant la Jeunesse Electronique de Tizi-Ouzou. Les communiqués d’Etat n’ont pas de place sur les ondes. Là-bas, les ondes sont les ondes et à chacun son champ de tir. Enfin, l’homme qui a regardé tous les épisodes des « feux de l’amour », un Français, s’est éteint récemment à l’âge de 113 ans, après avoir survécu à deux guerres mondiales et regardé tous les épisodes des 42 saisons du « show ». Alors que chez-nous, bien des morts se reveuillent à 13 heures, se lèvent, mettent TF1 et regardent les « feux de l’amour ».