En grève ‘’d’enquête’’ Moul Firma a passé la soirée devant la télé voir un peu de quelle couleur sont aujourd’hui nos chaines de télévision après avoir enfilé l’habit du Hirak. A l’ère du 22 février en costume de ‘’Horra’’, elles gardent encore et toujours l’odeur du ‘’cachir’’ avec leurs spots publicitaires donnés par les Boutef, les Haddad et les Tahkout !

Anormal , on trouve toujours de l'argent chez ces chaines de télévision pour faire des caméras cachées, rire d'une personne en fauteuil roulant ou d’un patient de la maison de personnes âgées ,violenter un citoyen jusqu'à lui causer un malaise cardiaque ou faire marier un pauvre algérien à une riche sur le plateau de l’émission sous les regards de millions de téléspectateurs.

Mais, assister un handicapé, une vieille personne ou contribuer à une opération caritative, c’est trois fois non ! Pas de gratis, ça se paye à la minute, voire des millions de centimes pour la seconde! Echourouk Tv, qui est endettée à plus de 72 milliards à verser aux imprimeurs, se paye des séries à la hollywoodienne, comme ‘’Achour Acher’’ ou déterrer les tombes dans sa caméra cachée pour enterrer ses anciennes émissions à l’afghane avec les Mezrag et autres. Bilad Tv qui se paye la tête du téléspectateur en lui offrant un spectacle désolant et aussi violent dans sa caméra cachée ‘’l’héritage’’ tout comme cette ‘’émission de Fhma ‘’ de la chaine ‘’Hayat tv’’ qui n’a rien de ‘’ Fhama’’ et qui croit par son style marotique critiquer la Issaba, dans le but de draguer le pouvoir ! Mais la plus drôle est cette série de western diffusée sur la chaine Numidia tv… le fellah algérien en costume de cowboy américain… alors que ni les coutumes , ni les habits, ni le mode de vie de nos fellahs algériens ne s’adaptent avec les cowboys de Numidia Tv et pourtant on a tous regardé le décor western et remarqué l’argent du décor.

L’Etat doit enquêter sur l’origine de cet argent qui coule à flot et blanchi dans des mascarades sur les plateaux ! Ces émissions de caméras cachées qui humilient les pauvres citoyens sur les plateaux TV pour faire rire les téléspectateurs, prouvent que ni le Hirak, ni la soi-disant liberté d’expression ne pourront changer l’esprit algérien, tant qu’il existe encore la mentalité de ‘’Moi’’ et après moi le déluge ? Il est clair qu’aujourd’hui, nous avons besoin d’un hirak culturel version Malek Bennabi et d’une éducation version Ben-Badis et non d’une culture de‘’ Bendir et camera cachée’’. Heureusement, le ridicule ne tue pas!