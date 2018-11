CYBERCRIMINALITE : “Le chantage et la diffamation”, les affaires les plus traitées

Plus de 1100 affaires liées à la cybercriminalité ont été traitées au niveau national depuis janvier, dont 30 % sont liées au “chantage et à la diffamation”, a indiqué mardi le Commandant Ramchia Farid, du service central de lutte contre la cybercriminalité de la Gendarmerie nationale. “Depuis le début de l’année jusqu’au 27 novembre en cours, 1140 affaires liées à la cybercriminalité ont été traitées au service central de lutte contre la cybercriminalité de la Gendarmerie nationale, dont 136 affaires concernent des enfants et des jeunes de moins de 18 ans”, a déclaré à la presse lors d’une journée de sensibilisation au profit des élèves d’une école à Alger, le Commandant Ramchia, rapporte l’agence officielle. 30% de ces affaires concernent “le chantage et la diffamation”, a-t-il indiqué, mettant en garde contre la propagation du phénomène d’atteinte à la vie privée des personnes, particulièrement les jeunes filles qui entretiennent des relations virtuelles avec des jeunes d’autres pays pour contracter un mariage, précisant qu’une fois cette relation virtuelle rompue, le jeune fait parfois un chantage à la fille et la menace de poster ses photos et ses vidéos”. Il a indiqué que le dépôt des plaintes par les victimes de ce genre de chantage, permet aux services de sûreté d’identifier l’auteur du délit, mais au cas où ce dernier est issu d’autres pays, poursuit le même responsable, ceci entravera l’enquête, d’autant que les commissions rogatoires ne donnent pas de résultats concrets.