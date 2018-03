CYBER-ESPIONNAGE : Une nouvelle cible, l’Algérie

L’entreprise portuaire d’Alger (Epal) a été informée par le Premier ministre et le secrétaire général du ministère des Travaux publics et des Transports, d’une nouvelle campagne de cyber-espionnage dénommée «Tempting Cedar», qui cible plusieurs pays dont l’Algérie, selon Algérie-éco. «Cette campagne utilise des faux profils du réseau social Facebook, appartenant généralement à des femmes fictives pour diffuser une application informatique frauduleuse dénommée kik Messenger, contenant un logiciel malveillant qui permet de collecter les données sensibles appartenant aux personnes ciblées, notamment celles liées à la géolocalisation, aux journaux des appels et aux photos. Une fois collectées, ces données sont envoyées aux serveurs de commande et de contrôle (C&C), gérés par les cyber-attaquants», a indiqué l’Epal.