CROISSANT ROUGE ALGERIEN DE MASCARA : Des aides de solidarité à des familles sans ressources

Les membres du CRA ont rendu visite à un père de famille malade et sans revenu demeurant dans une maison RHP incendiée à Sidi Abdelmoumen, pour lui venir en aide et lui offrir des produits alimentaires, couvertures, couettes nécessaire à sa famille. Les mêmes membres se sont rendus à Macta Douz pour visiter une famille sans ressource, dont la mère de famille a donné naissance à des quadruplés ‘’nouveaux nés’’ pour leur offrir vêtements, couches et des produits alimentaires. Poursuivant leur noble mission, ces membres, se sont rendus à la commune de Zelamta pour porter aide et assistance à 25 familles sans revenu dans cette zone déshéritée où certains de ses habitants sont dans le besoin, tandis que l’opération de circoncisons suit sont cours durant toute l’année où les enfants reçoivent un trousseau complet pour la circonstance.